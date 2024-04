Packendes Unentschieden zwischen UFC St. Georgen/Eisenstadt und SC Trausdorf

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 21:49

Im Spiel von UFC St. Georgen/Eisenstadt gegen SC Trausdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Im Hinspiel hatte St. Georgen/Eisenstadt durch einen 2:0-Erfolg bei Trausdorf die drei Punkte eingefahren.

Spannung bis zum Schluss

In Minute 16 traf St. Georgen/E. zum ersten Mal ins Schwarze - Felix Beck traf. Dominik Szilveszter Horvath nutzte die Chance für SC Trausdorf und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 50. Minute erzielte Mario Horvath das 2:1 für Trausdorf. Christoph Edelbauer schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für UFC St. Georgen/Eisenstadt (61./79.). St. Georgen/Eisenstadt schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (93.) traf Dominik Szilveszter Horvath nach einem Eckball zum Ausgleich für SC Trausdorf. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. St. Georgen/E. und Trausdorf spielten unentschieden.

Mit 37 geschossenen Toren gehören die Gastgeber offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat St. Georgen/Eisenstadt momentan auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet St. Georgen/E. schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Trausdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Trausdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nächster Prüfstein für UFC St. Georgen/Eisenstadt ist FC Großhöflein (Samstag, 19:00 Uhr). Trausdorf misst sich am selben Tag mit UFC Schützen am Gebirge (17:30 Uhr).

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – SC Trausdorf, 3:3 (1:1)

93 Dominik Szilveszter Horvath 3:3

79 Christoph Edelbauer 3:2

61 Christoph Edelbauer 2:2

50 Mario Horvath 1:2

25 Dominik Szilveszter Horvath 1:1

16 Felix Beck 1:0

