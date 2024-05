Zweistellig! Neufeld/L. deklassiert UFC Stotzing

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:12

In einem einseitigen Torfestival demonstrierte Neufeld / Leitha seine Überlegenheit auf dem Feld mit einem beeindruckenden 10:1-Sieg gegen UFC Stotzing. Die Partie, die von Anfang bis Ende von Neufeld / Leitha dominiert wurde, lieferte zahlreiche Highlights und eine Torflut, die in Erinnerung bleiben wird. Man stand sich in Runde 21 der 2. Klasse Nord gegenüber.

Frühe Führung und Antwort von Stotzing

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als Neufeld / Leitha bereits in der 13. Minute durch Senad Serifoski in Führung ging. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, wobei Neufeld / Leitha seine Angriffsbemühungen verstärkte. Leon Julian Woborny erhöhte in der 19. Minute auf 2:0, was die Ambitionen von Neufeld / Leitha unterstrich, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. UFC Stotzing, das sich nicht kampflos ergeben wollte, antwortete jedoch in der 34. Minute mit einem Tor von Roman Kuba, wodurch der Halbzeitstand auf 2:1 gesetzt wurde. Dieses Tor gab Stotzing kurzzeitig Hoffnung, ins Spiel zurückzufinden.

Neufeld / Leitha überrollt Stotzing in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Neufeld / Leitha, als Sascha Kovacs in der 47. Minute das 3:1 erzielte, was den Beginn einer wahren Torflut markierte. Kovacs, der sich als Schlüsselspieler herausstellte, fand in der 49. und 64. Minute erneut das Netz und vollendete damit einen eindrucksvollen Hattrick. Julian Hauptvogel und Leon Julian Woborny trugen ebenfalls zur Torschau bei, indem sie die Führung in der 50. und 62. Minute weiter ausbauten. Mathias Jurkic und Kovacs schlossen das Torfestival mit ihren Treffern in den Schlussminuten ab und besiegelten damit den 10:1-Endstand.

2. Klasse Nord: Neufeld/Leitha : Stotzing - 10:1 (2:1)

90 Sascha Kovacs 10:1

86 Mathias Jurkic 9:1

84 Sascha Kovacs 8:1

64 Sascha Kovacs 7:1

62 Leon Julian Woborny 6:1

50 Julian Hauptvogel 5:1

49 Sascha Kovacs 4:1

47 Saša Stanojcic 3:1

34 Roman Kuba 2:1

19 Leon Julian Woborny 2:0

13 Senad Serifoski 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.