UFC Purbach am See triumphiert in Thriller gegen SC Eisenstadt 1907

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:14

In einem fesselnden Fußballabend behauptete sich der UFC Purbach am See mit einem 4:2-Sieg gegen SC Eisenstadt 1907. In einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot, lieferten beide Teams eine außergewöhnliche Vorstellung ab. Mit einem Halbzeitstand von 2:2 war das Spiel lange Zeit offen, bevor Purbach in der zweiten Halbzeit die Führung übernahm und letztendlich den Sieg sicherte.

Erste Halbzeit: Ein rascher Vorsprung und eine schnelle Antwort

Die Heimmannschaft, UFC Purbach am See, startete energisch in die Partie und erzielte in der 34. Minute durch Gazican Gencer das erste Tor, was die Fans zum Jubeln brachte. Der Treffer verlieh Purbach zusätzliches Selbstvertrauen, und sie konnten ihre Führung in der 37. Minute durch Christian Rosner auf 2:0 ausbauen. Doch SC Eisenstadt 1907 zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In einer bemerkenswerten Wendung gelangen ihnen kurz vor der Halbzeitpause zwei schnelle Tore durch Dominik Jakovljevic in der 43. Minute und Marco Pasterniak in der 45. Minute, womit sie den Ausgleich zum 2:2 erzielten. Diese Tore sorgten für Spannung und ließen die zweite Halbzeit vielversprechend erscheinen.

Zweite Halbzeit: Purbach setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hohem Einsatz auf beiden Seiten. Beide Mannschaften hatten Chancen, aber es war UFC Purbach am See, der seine Gelegenheiten besser nutzte. Christian Rosner, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, erwies sich erneut als Schlüsselfigur für Purbach, indem er in der 74. Minute das vorentscheidende Tor zum 3:2 erzielte. Die Gäste aus Eisenstadt drängten auf den Ausgleich, aber ihre Hoffnungen wurden zunichtegemacht, als Dominik Heiling in der 83. Minute das Tor zum 4:2 für Purbach erzielte, was den Heimsieg besiegelte. Trotz einer gelb/roten Karte für Marcell Takacs von Purbach in der 90. Minute konnte Eisenstadt das Blatt nicht mehr wenden.

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für UFC Purbach am See, nachdem sie eine starke Leistung gegen ein kämpferisches SC Eisenstadt 1907 gezeigt hatten. Mit diesem Sieg sicherte sich Purbach wichtige Punkte und zeigte einmal mehr ihre Stärke auf dem heimischen Rasen.

2. Klasse Nord: Purbach am See : Eisenstadt 1907 - 4:2 (2:2)

83 Dominik Heiling 4:2

74 Christian Rosner 3:2

48 Marco Pasterniak 2:2

43 Dominik Jakovljevic 2:1

37 Christian Rosner 2:0

34 Gazican Gencer 1:0

