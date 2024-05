UFC Schützen feiert Heimsieg gegen FC Großhöflein

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:47

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich UFC Schützen einen klaren 4:1-Sieg über FC Großhöflein in der 22. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD). Von Anfang an zeigte das Heimteam eine starke Offensivleistung und ließ dem Gast aus Großhöflein kaum eine Chance.

Früher Druck führt zu ersten Erfolgen

Schon mit dem Anpfiff demonstrierte UFC Schützen am Gebirge seine Absichten, das Spiel zu dominieren. Der Einsatz zahlte sich bereits in der 15. Minute aus, als Lukas Kubus das erste Tor erzielte und die Heimmannschaft in Führung brachte. Die Situation verschlechterte sich für FC Großhöflein nur zwei Minuten später, als ein unglückliches Eigentor von Mario Frank den Vorsprung auf 2:0 erhöhte. Dieser Doppelschlag sorgte für einen schweren Rückschlag für die Gäste, die sich sichtlich bemühten, ins Spiel zurückzufinden.

Weitere Tore festigen die Führung

UFC Schützen ließ nicht locker und baute den Druck weiter aus. In der 29. Minute trug sich Adam Mihalik in die Torschützenliste ein, indem er das 3:0 erzielte und damit die Überlegenheit seines Teams unter Beweis stellte. Trotz des deutlichen Rückstands gab FC Großhöflein nicht auf und erzielte durch Fabian Fülöp in der 33. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1. Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig Hoffnung, jedoch war es nicht genug, um das Blatt zu wenden.

Die zweite Hälfte des Spiels verlief ruhiger, obwohl beide Teams weiterhin Chancen suchten. Das Pech blieb jedoch auf Seiten von FC Großhöflein, als ein weiteres Eigentor durch Lukas Heidenreich in der 79. Minute das Schicksal des Spiels besiegelte. Der Treffer zum 4:1 stellte den Endstand her und ließ UFC Schützen am Ende als klaren Sieger dastehen.

2. Klasse Nord: Schützen : Großhöflein - 4:1 (3:1)

79 Eigentor durch Lukas Heidenreich 4:1

33 Fabian Fülöp 3:1

29 Adam Mihalik 3:0

17 Eigentor durch Mario Frank 2:0

15 Lukas Kubus 1:0

