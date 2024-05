UFC Purbach am See dominiert in Stotzing deutlich

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:51

UFC Stotzing traf am Samstag auf UFC RAIBA Purbach am See zusammenfassen. In einer Partie, die in der 22. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) stattfand, zeigte Purbach eine überragende Leistung und sicherte sich einen deutlichen 5:0 Erfolg gegen Stotzing. Von Anfang bis Ende dominierten die Gäste das Spiel und ließen dem Heimteam kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Früher Schock für Stotzing

Die Gäste legten schwungvoll los. Dieser frühe Energieaufwand zahlte sich aus, als Christian Rosner in der 23. Minute das erste Tor für Purbach erzielte. Nur zwölf Minuten später, in der 35. Minute, baute Lukas Schmidt die Führung für die Gäste mit einem präzisen Schuss weiter aus, was die Überlegenheit von Purbach unterstrich.

Als wäre der Doppelschlag nicht genug, schlug Christian Rosner kurz vor der Halbzeitpause erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 40. Minute sorgte er für ein komfortables 3:0 zur Halbzeit. Die Heimmannschaft ging sichtlich geschlagen in die Pause und musste sich etwas einfallen lassen, um das Blatt noch zu wenden.

Zweite Halbzeit – Purbach lässt nicht locker

Stotzing kam mit dem Ziel aus der Kabine, zumindest den Schaden zu begrenzen, doch Purbach hatte andere Pläne. Die Gäste spielten weiterhin mit hoher Intensität und zeigten keine Anzeichen von Nachlassen. In der 60. Minute erzielte Manuel Wimpassinger das vierte Tor für Purbach, indem er einen Fehler in der Abwehr von Stotzing ausnutzte und den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte.

Zum Abschluss der Torshow sorgte Jonas Gmeiner in der 75. Minute mit einem gekonnten Abschluss für das endgültige 5:0. Mit diesem Treffer setzte Purbach ein deutliches Ausrufezeichen in einem Spiel, das sie von Anfang bis Ende dominierten.

2. Klasse Nord: Stotzing : Purbach am See - 0:5 (0:3)

75 Jonas Gmeiner 0:5

60 Manuel Wimpassinger 0:4

40 Christian Rosner 0:3

35 Lukas Schmidt 0:2

23 Christian Rosner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.