6:6! SC Eisenstadt 1907 und SC Zillingtal remisieren in Thriller

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:53

In einer bemerkenswerten Begegnung der 2. Klasse Nord (BGLD) boten der SC Eisenstadt 1907 und der SC Zillingtal den Zuschauern ein wahres Fußballfest. Mit einem 6:6-Unentschieden endete das Spiel, das in der 22. Runde stattfand. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensive, jedoch ließen die Defensivreihen zu wünschen übrig, was zu einem torreichen Spiel führte.

Ein Feuerwerk der Tore in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann gleich mit hohem Tempo, als in der 17. Minute ein Eigentor von Dominik Jakovljevic die Hausherren in Führung brachte. Der SC Eisenstadt 1907 baute seine Führung in der 20. Minute durch Faton Vokshi aus und erzielte das 2:0. Kurz darauf folgte das dritte Tor für Eisenstadt, erneut durch Dominik Jakovljevic in der 24. Minute. Doch der SC Zillingtal ließ nicht locker und kämpfte sich zurück ins Spiel. Michel Sandic verkürzte in der 34. Minute auf 3:1 und Dzenan Kovacevic brachte sein Team mit einem weiteren Tor in der 42. Minute näher an ein Unentschieden heran. Die erste Halbzeit endete mit einem Stand von 3:2 für Eisenstadt.

Spektakuläre zweite Halbzeit mit dramatischem Ende

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzten beide Teams ihre offensive Schlagabtausch fort. Florian Fischer erhöhte für Eisenstadt auf 4:2 in der 51. Minute. Die Antwort von Zillingtal ließ nicht lange auf sich warten, Ali Husseini traf in der 72. Minute zum 4:3. Eine intensive Phase folgte, in der Zillingtal durch Tore von Mario Bierbaum und Dzenan Kovacevic eine zwischenzeitliche Führung von 5:4 und dann 5:5 erreichte. Krisztian Turner brachte Eisenstadt in der 77. Minute nochmals in Führung, doch das letzte Wort hatte Erhard Pölzelbauer, der in der 90. Minute das entscheidende 6:6 erzielte.

Dieses Spiel war ein Paradebeispiel dafür, wie unberechenbar Fußball sein kann. Beide Teams zeigten enormen Kampfgeist und die Fähigkeit, zurückzuschlagen, was zu einem der unterhaltsamsten Spiele der Saison führte. Trotz der hohen Anzahl von Toren und einigen herausragenden individuellen Leistungen, zeigte das Spiel auch die Schwächen beider Teams in der Defensive auf. Die zahlreichen Tore und die dramatische Schlussphase werden den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Nord: Eisenstadt 1907 : Zillingtal - 6:6 (3:2)

95 Erhard Pölzelbauer 6:6

88 Dzenan Kovacevic 5:6

80 Dzenan Kovacevic 5:5

77 Krisztian Turner 5:4

77 Mario Bierbaum 5:3

72 Ali Husseini 4:3

51 Florian Fischer 4:2

42 Dzenan Kovacevic 3:2

34 Michel Sandic 3:1

24 Dominik Jakovljevic 3:0

20 Faton Vokshi 2:0

17 Dominik Jakovljevic 1:0

