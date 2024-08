SV Mörbisch entführt drei Punkte aus Zagersdorf

Spielberichte

In der ersten Runde der 2. Klasse Nord trafen der SC Zagersdorf und der SV Seefestspiele Mörbisch am See aufeinander. In einem spannenden, aber torarmen Spiel konnten sich die Gäste mit 2:0 durchsetzen. Die Partie startete am Feiertag verhalten, doch beide Teams zeigten Einsatz und Leidenschaft.

Slapstick-Tor bringt Gästen die Führung

Die Begegnung begann mit verhaltenem Abtasten beider Mannschaften. In der 11. Minute setzte der SC das erste Ausrufezeichen. Nach einem präzisen Zuckerpass von Schaffer kam es zur ersten Ecke der Gastgeber, die allerdings nicht zum Erfolg führte, da der Ball knapp neben das Tor ging.

Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe Mörbisch das erste Tor des Spiels erzielte. Nach einem vermeintlichen Foulspiel an Lang kam Schmidt, an den Ball. In einer kuriosen Szene schoss Schmidt im Eins-gegen-Eins zunächst den Zagersdorfer Torwart Rathmann an, doch der Ball prallte zurück auf Schmidts Knie und von dort ins Tor.

Auch in der 36. Minute blieben die Gäste gefährlich. Nach einem Zuspiel von Lang auf Javorski kam es zu einem Torschuss, der jedoch eher eine Ablage hätte sein sollen. Trotz guter Kombinationen konnten beide Teams in der ersten Halbzeit keine weiteren nennenswerten Chancen herausspielen, und so ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Mörbisch macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete: Chancenarm und unspektakulär. Die Partie blieb weitestgehend langweilig und chancenarm. Ein kleiner Lichtblick für die Gastgeber ergab sich in der 63. Minute, als Wildt aus 25 Metern abzog. SV-Torwart Ruffini konnte den Ball jedoch gekonnt über die Querlatte lenken. In der 72. Minute kam es zu einer Trinkpause – eines der wenigen Highlights der zweiten Halbzeit.

Als das Spiel auf die Zielgerade einbog, versuchte Zagersdorf noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Mörbischer Abwehr stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. In der 90. Minute wurde den Gästen schließlich ein Elfmeter zugesprochen. Alexander Wenzl trat an und verwandelte sicher zum 2:0 für den SV Mörbisch.

Mit diesem Treffer war die Partie entschieden. Zagersdorf schaffte es auch in der Nachspielzeit nicht, gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. Nach insgesamt 96 Minuten beendete Schiedsrichter Weiß das Spiel, und der SV Mörbisch konnte drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Straussi (2055 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Straussi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.