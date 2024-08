St. Georgen/Eisenstadt triumphiert mit klarem 3:0-Sieg gegen Großhöflein

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:38

Im Auftaktspiel der 2. Klasse Nord (BGLD) zeigte der UFC St. Georgen/Eisenstadt eine dominante Leistung und besiegte den FC Großhöflein mit 3:0. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg, während die Gäste zu keinem Zeitpunkt ins Spiel fanden. Besonders hervorzuheben sind die beiden Treffer von Max Manninger, der seine Mannschaft früh auf die Siegerstraße brachte.

Frühe Führung durch Oliver Mancs - dann Doppelpack von Manninger

Die Begegnung zwischen dem UFC St. Georgen/Eisenstadt und dem FC Großhöflein begann äußerst vielversprechend für die Hausherren. Schon in der 10. Minute konnte Oliver Mancs die Gastgeber mit 1:0 in Führung bringen. Der Treffer war das Resultat eines präzisen Angriffs, der die Abwehr der Gäste überrumpelte und für die frühe Führung sorgte.

Nur zwei Minuten später legte St. Georgen/Eisenstadt nach. Max Manninger, der bereits in der Anfangsphase des Spiels eine aktive Rolle spielte, erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. Manninger zeigte dabei seine Torjägerqualitäten und ließ dem Torhüter von Großhöflein keine Chance. Die frühe Zwei-Tore-Führung schockte die Gäste sichtlich und ließ sie umso mehr unter Druck geraten.

St. Georgen/Eisenstadt kontrollierte in der Folge das Spielgeschehen und ließ den FC Großhöflein kaum zur Entfaltung kommen. In der 37. Minute war es erneut Max Manninger, der für die Hausherren erfolgreich war. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend erhöhte er auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Manningers Doppelpack war ein klares Zeichen seiner Effizienz vor dem Tor und unterstrich seine herausragende Form.

Sache gegessen - keine weiteren Tore

Auch in der zweiten Halbzeit blieb St. Georgen/Eisenstadt das dominierende Team. Trotz einiger Versuche der Gäste, zurück ins Spiel zu finden, zeigte die Defensive der Hausherren eine starke Leistung. Besonders Torwart Sam Steiger glänzte mit mehreren Paraden und hielt seinen Kasten sauber. In der 64. Minute wurde seine hervorragende Leistung besonders hervorgehoben, als er erneut einen möglichen Gegentreffer vereitelte.

In den letzten Minuten der Partie plätscherte das Spiel vor sich hin, da St. Georgen/Eisenstadt die komfortable Führung souverän verwaltete. Großhöflein hatte keine Mittel, um die stabile Defensive der Gastgeber zu überwinden. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:0-Sieg für den UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: St. Georgen/E. : Großhöflein - 3:0 (3:0)

37 Max Manninger 3:0

12 Max Manninger 2:0

10 Oliver Mancs 1:0

