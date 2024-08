FC Oslip besiegt SC Trausdorf in torreichem Auftaktspiel

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:41

Der FC Oslip konnte am Samstag in der ersten Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) einen überzeugenden 5:2-Sieg gegen den SC Trausdorf feiern. In einem spannenden Spiel mit vielen Toren zeigte sich der FC Oslip als die klar überlegene Mannschaft und legte einen starken Start in die Saison hin. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs von SC Trausdorf und einer Gelb-Roten Karte, die für Aufregung sorgte, dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen.

Frühe Führung und Rückschlag für SC Trausdorf

Der FC Oslip startete engagiert und konnte bereits in der 18. Minute das erste Tor des Spiels erzielen. Marcel Lippl brachte die Gastgeber in Führung und setzte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Der SC Trausdorf tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und der Druck auf ihre Defensive nahm kontinuierlich zu.

In der 38. Minute kam es zu einem entscheidenden Wendepunkt im Spiel. Jan Csmarits vom SC Trausdorf sah die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. Die Gäste waren damit früh in Unterzahl und mussten fortan noch mehr Kräfte mobilisieren, um gegen den FC Oslip bestehen zu können.

Ausgleich und erneute Führung

Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es dem SC Trausdorf nach der Halbzeitpause, den Ausgleich zu erzielen. In der 50. Minute markierte Bence Patrik Sipos das 1:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Doch die Freude währte nur kurz.

Nur sechs Minuten später stellte David Bodnar die Führung für den FC Oslip wieder her. Sein Treffer zum 2:1 in der 56. Minute zeigte, dass die Gastgeber entschlossen waren, dieses Spiel zu gewinnen. Der Druck auf den SC Trausdorf wurde immer größer und es war abzusehen, dass weitere Tore folgen würden.

Entscheidende Tore und Schlusspunkt

Der FC Oslip ließ nicht nach und erhöhte in der 69. Minute durch Ábel Kulcsár auf 3:1. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Die Hausherren spielten weiterhin konzentriert und ließen dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung.

Krisztian Tarcsay sorgte in der 74. Minute für das 4:1 und machte damit den Deckel auf das Spiel. Der FC Oslip zeigte sich in dieser Phase äußerst effizient und nutzte die Schwächen der dezimierten Gäste konsequent aus.

In der 79. Minute setzte Lukas Lippl mit seinem Treffer zum 5:1 noch einen drauf und erhöhte das Torkonto der Gastgeber weiter. Die Fans des FC Oslip konnten sich über eine beeindruckende Leistung ihrer Mannschaft freuen.

Doch auch der SC Trausdorf konnte kurz vor Schluss noch einmal jubeln. In der 85. Minute erzielte Kevin Varga das 5:2 und betrieb damit zumindest ein wenig Ergebniskosmetik. Trotz der Niederlage zeigte der SC Trausdorf Moral und kämpfte bis zum Schluss.

Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 5:2-Sieg für den FC Oslip. Die Gastgeber setzten damit ein deutliches Zeichen und starten mit einem wichtigen Erfolg in die neue Saison der 2. Klasse Nord (BGLD). Für den SC Trausdorf bleibt die Erkenntnis, dass trotz eines kämpferischen Auftritts und eines zwischenzeitlichen Ausgleichs in Unterzahl nicht mehr möglich war.

2. Klasse Nord: Oslip : Trausdorf - 5:2 (1:0)

85 Kevin Varga 5:2

79 Lukas Lippl 5:1

74 Krisztian Tarcsay 4:1

69 Ábel Kulcsár 3:1

56 David Bodnar 2:1

50 Bence Patrik Sipos 1:1

18 Marcel Lippl 1:0

