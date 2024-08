UFC Schützen gewinnt gegen SC Eisenstadt nach Rückstand

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:42

In einem unterhaltsamen Auftakt der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der UFC Schützen am Gebirge mit 2:1 gegen den SC Eisenstadt 1907 durch. Das Spiel, das in der ersten Runde der Saison stattfand, bot den Zuschauern viele Höhepunkte. Ein frühes Führungstor von SC Eisenstadt 1907 wurde durch zwei Treffer von UFC Schützen gekontert, die sich letztlich als siegreich erwiesen.

SC Eisenstadt geht in Führung - Hausherren gleichen flott aus

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften großen Einsatz und es entwickelte sich ein intensives Spiel. In der 25. Minute gelang es Imran Muji vom SC Eisenstadt 1907, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen.

Doch die Freude bei SC Eisenstadt währte nicht lange. In der 34. Minute konnte Lukas Kubus für den UFC Schützen am Gebirge den Ausgleich erzielen. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torwart der Gäste keine Chance und stellte das Ergebnis auf 1:1. Die Hausherren zeigten damit eine schnelle Reaktion und hielten die Spannung des Spiels hoch.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause blieben beide Mannschaften weiterhin kämpferisch und suchten die Entscheidung. In der 48. Minute fiel dann das entscheidende Tor des Spiels. Leonardo Katic bugsierte den Ball ins eigene Tor - 2:1.

In der Folge versuchte SC Eisenstadt 1907 alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Die Abwehr des UFC Schützen hielt jedoch stand und ließ keine weiteren Treffer zu. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, doch es gelang den Gästen nicht mehr, die Defensive der Heim-Mannschaft zu durchbrechen.

Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den UFC Schützen am Gebirge. Diese ersten drei Punkte sind ein wichtiger Erfolg für die Mannschaft in der noch jungen Saison der 2. Klasse Nord (BGLD).

2. Klasse Nord: Schützen : Eisenstadt 1907 - 2:1 (1:1)

48 Eigentor durch Leonardo Katic 2:1

34 Lukas Kubus 1:1

25 Imran Muji 0:1

