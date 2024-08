SC Trausdorf ringt FC Großhöflein mit 1:0 nieder - zwei Rote im Finish

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:13

Ein spannendes Duell zwischen dem FC Großhöflein und dem SC Trausdorf endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste. In einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen und einer hitzigen Schlussphase geprägt war, gelang es den Trausdorfern, sich letztlich durchzusetzen. Kevin Varga erzielte das entscheidende Tor, während das Spiel in der Schlussphase noch einmal richtig heiß wurde.

Trausdorf setzt frühe Akzente

Der FC Großhöflein und der SC Trausdorf lieferten sich von Beginn an ein spannendes Match. Bereits in der Anfangsphase war der SC Trausdorf die aktivere Mannschaft und drückte auf die Führung. In der 18. Minute verpassten die Gäste gleich drei hochkarätige Chancen, den Ball im Netz unterzubringen. Doch die Defensive von Großhöflein hielt dem Druck zunächst stand.

In der 23. Minute setzte Trausdorf seine Offensivbemühungen fort und dominierte das Spielgeschehen. Die Belohnung für den Einsatz der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute gelang Kevin Varga der entscheidende Treffer zum 1:0 für den SC Trausdorf. Großhöfleins Torhüter war chancenlos, als Varga den Ball präzise ins Netz beförderte.

Der FC Großhöflein hatte in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Torchancen und musste mit einem Rückstand in die Pause gehen.

Spannende zweite Halbzeit und hitzige Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel kam Großhöflein motiviert aus der Kabine und versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Abwehr des SC Trausdorf stand sicher und ließ nur wenige Gelegenheiten zu.

Die Gastgeber forderten in der 69. Minute einen Elfmeter. Der Schiedsrichter entschied jedoch, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Auch in der 79. und 81. Minute reklamierte Großhöflein vergeblich auf einen Strafstoß, doch der Unparteiische blieb bei seiner Linie.

In der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal richtig turbulent. In der 88. Minute musste Nico Kroyer nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Kurz darauf, in der 90. Minute, sah Kevin Varga die Rote Karte und musste ebenfalls vorzeitig duschen gehen. Trotz dieser Unterzahl verteidigte der SC Trausdorf seinen knappen Vorsprung mit allen Mitteln.

Die Nachspielzeit betrug vier Minuten, in denen Großhöflein noch einmal alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von Trausdorf hielt stand und sicherte den knappen 1:0-Sieg.

2. Klasse Nord: Großhöflein : Trausdorf - 0:1 (0:1)

38 Kevin Varga 0:1

