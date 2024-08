St. Georgen/Eisenstadt behält Oberhand gegen SC Zagersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:15

Am Freitag in Runde 2 der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der UFC St. Georgen/Eisenstadt mit 4:2 gegen den SC Zagersdorf durch. Besonders in der ersten Halbzeit zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung und legten den Grundstein für ihren Sieg. Trotz eines späten Tores der Gäste konnte der SC Zagersdorf das Spiel nicht mehr drehen.

Dominik Balogh eröffnet den Torreigen

In der 28. Minute eröffnete Dominik Balogh den Torreigen für St. Georgen/Eisenstadt. Mit einem präzisen Schuss ins Netz sorgte er für das 1:0 und brachte sein Team in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte Max Manninger auf 2:0. Die Heimmannschaft zeigte sich zu diesem Zeitpunkt in bester Spiellaune und drängte weiter auf das gegnerische Tor.

Die Gäste aus Zagersdorf hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und so nutzte St. Georgen/Eisenstadt die Gelegenheit, den Vorsprung weiter auszubauen. In der 43. Minute war es erneut Max Manninger, der sich in die Torschützenliste eintrug und mit seinem zweiten Treffer das 3:0 markierte. Zagersdorf wirkte geschockt und musste sich neu sortieren.

Doch Zagersdorf gab nicht auf. In der 45. Minute gelang dem Gast durch ein Eigentor von Felix Beck das 3:1.

Kurz vor der Halbzeitpause kam es zu einem weiteren Höhepunkt. In der 45. Minute erzielte Max Manninger mit seinem dritten Tagestreffer das 4:1 für St. Georgen/Eisenstadt.

Gäste lange in Unterzahl - Comeback bleibt aus

Wiederbeginn! In Minute 49 kam es zu einem taktischen Foul von Joel Schmal, der daraufhin mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl war es für Zagersdorf noch schwieriger, das Spiel zu kontrollieren.

In der 63. Minute gelang dem SC Zagersdorf schließlich der Anschlusstreffer. Christoph Schaffer nutzte seine Chance und verkürzte auf 4:2. Die Spannung im Spiel nahm wieder zu, doch St. Georgen/Eisenstadt verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu.

Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 4:2-Sieg für St. Georgen/Eisenstadt. Trotz einer couragierten Leistung in der zweiten Halbzeit konnte Zagersdorf den Rückstand aus der ersten Halbzeit nicht mehr aufholen. St. Georgen/Eisenstadt sicherte sich damit wichtige Punkte in der 2. Klasse Nord (BGLD) und bleibt weiter auf Erfolgskurs.

2. Klasse Nord: St. Georgen/E. : Zagersdorf - 4:2 (4:1)

63 Christoph Schaffer 4:2

50 Max Manninger 4:1

46 Eigentor durch Felix Beck 3:1

43 Max Manninger 3:0

30 Max Manninger 2:0

28 Dominik Balogh 1:0

