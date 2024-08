Zehn gegen zehn: Jois triumphiert mit 3:1 gegen FC Oslip

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:31

In einem hitzigen Match der 2. Klasse Nord (BGLD) konnte Jois den FC Oslip mit 3:1 besiegen. Nach einem Halbzeitrückstand von 0:1 drehte Jois das Spiel in der zweiten Halbzeit und sicherte sich die drei Punkte. Besondere Vorkommnisse wie drei Rote Karten und ein Doppelpack von Leonardo Asher De Souza prägten die Partie.

Erste Halbzeit: Oslip mit Führung zur Pause

Das Spiel zwischen Jois und dem FC Oslip begann mit einer vorsichtigen Phase, in der beide Teams sich zunächst abtasteten. In der 21. Minute gelang es dem FC Oslip, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Krisztian Tarcsay nutzte eine Unachtsamkeit in der Joiser Abwehr und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab dem FC Oslip zunächst Sicherheit, und sie kontrollierten das Spielgeschehen weitgehend.

Jois versuchte, den Rückstand aufzuholen, konnte aber keine zwingenden Chancen herausspielen. Kurz vor der Pause kam es dann zu einer entscheidenden Szene: Csaba Kalmar (Foul) von Jois erhielt in der 45. Minute die Rote Karte, was das Heimteam zusätzlich schwächte. So ging es mit einer 0:1-Führung für Oslip in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Jois dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit zeigte Jois eine beeindruckende Moral. Bereits in der 49. Minute gelang Leonardo Asher De Souza der Ausgleich zum 1:1. Der Spieler von Jois ließ der gegnerischen Abwehr keine Chance und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Nur zwei Minuten später, in der 51. Minute, war es erneut Leonardo Asher De Souza, der für Jois traf. Mit seinem zweiten Tor innerhalb weniger Minuten drehte er das Spiel zugunsten der Gastgeber und stellte auf 2:1. Oslip war nun gefordert, wieder ins Spiel zu finden, doch Jois stand defensiv kompakt und ließ kaum Chancen zu.

In der 84. Minute kam es dann zu einem weiteren Rückschlag für den FC Oslip: Nach einer Tätlichkeit erhielt Georg Fröhlich von Oslip die Rote Karte, und die Gäste mussten die Schlussphase ebenfalls in Unterzahl bestreiten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. Dominic Doleschi erzielte in der 90. Minute das 3:1 für Jois und machte damit den Sieg perfekt. Gäste-Trainer Thomas Achs sah ebenfalls noch Rot.

Die Partie endete nach 96 Minuten, und die Fans von Jois hatten Grund zur Freude - 3:1 der Endstand.

2. Klasse Nord: Jois : Oslip - 3:1 (0:1)

93 Dominic Doleschi 3:1

51 Leonardo Asher De Souza 2:1

49 Leonardo Asher De Souza 1:1

21 Krisztian Tarcsay 0:1

