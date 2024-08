SC Eisenstadt 1907 triumphiert in torreichem Duell beim SV Mörbisch

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:38

Ein torreiches Spiel zwischen dem SV Seefestspiele Mörbisch am See und dem SC Eisenstadt 1907 endete mit einem deutlichen 2:6 zugunsten der Gäste. Trotz eines frühen Führungstreffers der Gastgeber konnte sich SC Eisenstadt 1907 durchsetzen und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Das Spiel in der 2. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) bot zahlreiche Tore und spannende Momente, die die Zuschauer in ihren Bann zogen.

Führungstreffer und "Turnaround" - 1:3 zur Pause nach furioser Phase

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und beide Teams zeigten von Anfang an ihren Siegeswillen. In der 39. Minute konnten die Gastgeber den ersten Treffer des Spiels erzielen. Elias Schmidl brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung, was die Fans im Stadion jubeln ließ.

Die Freude der Heimfans währte jedoch nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause drehte SC Eisenstadt 1907 das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett. In der 41. Minute gelang der Ausgleich zum 1:1 durch Szymon Handzel. Nur Augenblicke später, in der 42. Minute, erhöhte Szymon Handzel auf 1:2. Noch vor dem Pausenpfiff setzte SC Eisenstadt 1907 einen weiteren Treffer nach. Emirhan Yilmaz sorgte für das 1:3 und verschaffte seiner Mannschaft eine komfortable Halbzeitführung.

Unaufhaltsame Gäste und ein zweiter Ehrentreffer

Nach der Halbzeitpause zeigte SC Eisenstadt 1907 keine Anzeichen von Nachlässigkeit und setzte seinen Angriffsdruck fort. Bereits in der 48. Minute erzielte erneut Emirhan Yilmaz das 1:4 und baute die Führung weiter aus. Die Gastgeber kämpften verbissen und versuchten, wieder ins Spiel zu finden.

In der 53. Minute gelang SV Mörbisch schließlich ein weiterer Treffer. Marc Heger traf zum 2:4 und gab seiner Mannschaft einen kleinen Hoffnungsschimmer. Doch SC Eisenstadt 1907 ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Imran Muji erzielte das 2:5 und brachte seine Mannschaft erneut in eine komfortable Position.

Der Schlusspunkt in dieser torreichen Partie fiel in der 90. Minute. Leon Hirschmann, der für SC Eisenstadt 1907 auflief, erzielte das 2:6 und besiegelte damit den klaren Sieg seiner Mannschaft. Mit diesem Treffer setzte Hirschmann den Schlusspunkt und stellte sicher, dass SC Eisenstadt 1907 als klarer Sieger vom Platz ging.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Eisenstadt 1907 - 2:6 (1:3)

92 Leon Hirschmann 2:6

61 Imran Muji 2:5

49 Marc Heger 2:4

48 Emirhan Yilmaz 1:4

45 Emirhan Yilmaz 1:3

42 Szymon Handzel 1:2

41 Szymon Handzel 1:1

38 Elias Schmidl 1:0

