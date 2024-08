Überzeugender Auswärtssieg: Wulkaprodersdorf bezwingt SC Zillingtal

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:42

Wulkaprodersdorf feierte einen klaren 4:0-Auswärtserfolg gegen SC Zillingtal in der 2. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD). Bereits in der ersten Halbzeit legte Wulkaprodersdorf den Grundstein für den deutlichen Sieg und ließ den Hausherren keine Chance. Besonders beeindruckend war die Effizienz der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten und SC Zillingtal keine Gelegenheit gaben, ins Spiel zurückzufinden.

Blitzstart für Wulkaprodersdorf - Vorentscheidung schon vor der Pause

Das Spiel begann mit einem schnellen Treffer für Wulkaprodersdorf. Bereits in der 6. Minute zeigte sich die Offensive der Gäste von ihrer besten Seite. Robert Emanuel Richter erzielte das 1:0 und brachte sein Team früh in Führung. Die Hausherren von SC Zillingtal wirkten überrascht und fanden nur schwer ins Spiel. Die frühe Führung spielte Wulkaprodersdorf in die Karten und verlieh ihnen das nötige Selbstvertrauen.

In der 26. Minute konnte Wulkaprodersdorf die Führung weiter ausbauen. Johannes Wieser markierte das 2:0 für die Gäste. Wieder war es ein präzise vorgetragener Angriff, der SC Zillingtal vor unlösbare Probleme stellte. Die Defensive der Gastgeber war erneut nicht in der Lage, den Spielzug zu unterbinden.

Nur sechs Minuten später, in der 32. Minute, schlug Wulkaprodersdorf erneut zu. Dieses Mal war es Samir Touati, der das 3:0 erzielte. Mit diesem Tor war das Spiel bereits zur Halbzeitpause nahezu entschieden. SC Zillingtal schaffte es nicht, sich nennenswerte Torchancen zu erarbeiten, und die Gäste zeigten sich weiterhin dominant und effizient.

Wulkaprodersdorf macht den Sack zu

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Wulkaprodersdorf kontrollierte das Spielgeschehen und ließ den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung. In der 77. Minute setzte Viktor Szabolcs Varga den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:0 machte er den deutlichen Auswärtssieg perfekt und sorgte dafür, dass Wulkaprodersdorf die drei Punkte sicher mit nach Hause nehmen konnte.

SC Zillingtal war während der gesamten Partie bemüht, konnte jedoch die Überlegenheit der Gäste nicht durchbrechen. Wulkaprodersdorf zeigte sich in allen Belangen überlegen und nutzte die Schwächen des Gegners konsequent aus. Die Effizienz vor dem Tor und die solide Defensivleistung sicherten den klaren Sieg.

2. Klasse Nord: Zillingtal : Wulkaprodersdorf - 0:4 (0:3)

77 Viktor Szabolcs Varga 0:4

32 Samir Touati 0:3

26 Johannes Wieser 0:2

6 Robert Emanuel Richter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.