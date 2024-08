Zehn Tore in Hälfte eins: SC Zillingtal bezwingt FC Oslip mit 6:5

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:37

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Oslip und dem SC Zillingtal in der 3. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) wird sicherlich als eines der aufregendsten Spiele der Saison in Erinnerung bleiben. Mit insgesamt 11 Toren und zahlreichen dramatischen Wendungen bot das Spiel alles, was das Fußballherz begehrt. Am Ende setzte sich der SC Zillingtal knapp mit 6:5 gegen den FC Oslip durch.

Blitzstart und torreiche erste Halbzeit

Bereits in der ersten Minute gingen die Gäste aus Zillingtal in Führung. Dzenan Kovacevic war zur Stelle und brachte sein Team früh mit 1:0 in Front. Doch die Antwort des FC Oslip ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Ábel Kulcsár zum 1:1 aus. Dieses frühe Torfestival setzte sich fort, als Ali Husseini in der 9. Minute nach einem Eckball das 2:1 für den SC Zillingtal erzielte. Und es sollte noch besser für die Gäste kommen: Nur drei Minuten später erhöhte Ali Husseini erneut nach einem tollen Zuspiel von der Nr. 19 auf 3:1.

Der FC Oslip schien in der Defensive überfordert, und so war es keine Überraschung, dass Dzenan Kovacevic in der 13. Minute das 4:1 für den SC Zillingtal markierte. Doch die Gastgeber zeigten Moral. In der 17. Minute verkürzte Krisztian Tarcsay auf 2:4. Das Spiel blieb weiterhin hochspannend und reich an Toren. In der 24. Minute war es erneut Ábel Kulcsár, der per Kopfball das 3:4 erzielte. Die Freude der Osliper währte jedoch nicht lange, denn nur sechs Minuten später stellte Felix Zwingl mit seinem Treffer zum 5:3 den alten Abstand wieder her.

Weiteres Drama und eine spannende Schlussphase

Die Zuschauer kamen kaum zur Ruhe, denn in der 33. Minute erhöhte Aleksandar Marinkovic per Kopfball nach einem Freistoß auf 6:3 für den SC Zillingtal. Doch auch davon ließ sich der FC Oslip nicht entmutigen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte erneut Krisztian Tarcsay auf 4:6. Mit diesem spektakulären Halbzeitstand von 6:4 gingen beide Teams in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit nahm das Tempo etwas ab, aber die Spannung blieb. Der FC Oslip kämpfte weiter um den Anschluss, und in der 87. Minute wurde dieser Kampf belohnt. Krisztian Tarcsay erzielte sein drittes Tor des Tages und brachte sein Team auf 5:6 heran. Doch in den verbleibenden Minuten gelang es dem SC Zillingtal, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Eine dramatische Schlussphase wurde durch die Gelb-Rote Karte für Robert-Alin Condurachi vom SC Zillingtal in der 85. Minute noch spannender. Die Gäste mussten die letzten Minuten überstehen, was dem FC Oslip jedoch nicht zum Vorteil gereichte.

Das Spiel endete schließlich mit 5:6, und die Zuschauer sahen eines der torreichsten und spannendsten Spiele der jüngeren Vergangenheit. Der SC Zillingtal konnte sich über drei wertvolle Punkte freuen, während der FC Oslip trotz der Niederlage Stolz auf ihre kämpferische Leistung sein kann.

2. Klasse Nord: Oslip : Zillingtal - 5:6 (4:6)

87 Krisztian Tarcsay 5:6

46 Krisztian Tarcsay 4:6

33 Aleksandar Marinkovic 3:6

30 Felix Zwingl 3:5

24 Ábel Kulcsár 3:4

17 Krisztian Tarcsay 2:4

13 Dzenan Kovacevic 1:4

12 Ali Husseini 1:3

9 Ali Husseini 1:2

3 Ábel Kulcsár 1:1

1 Dzenan Kovacevic 0:1

