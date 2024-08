4:0! Wulkaprodersdorf dominiert gegen UFC Schützen am Gebirge

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:39

Wulkaprodersdorf gelang ein eindrucksvoller 4:0-Heimsieg gegen UFC Schützen am Gebirge in der 3. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD). Der Stürmer Nico Mandl war der Mann des Tages, indem er gleich drei Tore erzielte und somit maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug. Die Gäste aus Schützen am Gebirge hatten dem Angriffswirbel der Hausherren wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich klar geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Abtasten und Führungstreffer vor dem Kabinengang

Das Spiel begann mit dem Anpfiff und beide Mannschaften versuchten zunächst, Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Wulkaprodersdorf zeigte früh, dass sie die Kontrolle über das Spiel übernehmen wollten, während UFC Schützen am Gebirge defensiv kompakt stand und auf Konterchancen lauerte.

In der 43. Minute gelang Wulkaprodersdorf der erste Treffer des Abends. Robert Emanuel Richter nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und brachte sein Team mit einem gezielten Schuss ins rechte Eck in Führung. Dieser späte Treffer in der ersten Halbzeit war enorm wichtig für die Gastgeber, da er ihnen Selbstvertrauen für den zweiten Durchgang gab. Mit einer 1:0-Führung für Wulkaprodersdorf ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Nico Mandl mit lupenreinem Hattrick

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Gastgeber direkt, dass sie keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen lassen wollten. Wulkaprodersdorf erhöhte den Druck auf die Defensive von UFC Schützen am Gebirge und erarbeitete sich mehrere Chancen. Die Vorentscheidung fiel in der 65. Minute, als Nico Mandl zum ersten Mal an diesem Abend zuschlug. Ein schneller Angriff über die rechte Seite führte zu einem präzisen Zuspiel, das Mandl eiskalt zum 2:0 verwandelte.

Doch damit nicht genug: Wulkaprodersdorf blieb weiterhin am Drücker und Nico Mandl schien an diesem Abend nicht zu stoppen. In der 72. Minute war es erneut Mandl, der nach einer mustergültigen Kombination über die linke Seite das 3:0 erzielte. Die Abwehr von UFC Schützen am Gebirge hatte keine Antwort auf die schnellen und präzisen Angriffe der Gastgeber.

Den Schlusspunkt setzte erneut Nico Mandl in der 85. Minute. Ein Pass in die Schnittstelle der Verteidigung und Mandl war erneut zur Stelle, um mit seinem dritten Tor des Abends den Endstand von 4:0 herzustellen. Die Zuschauer in Wulkaprodersdorf waren begeistert und feierten ihren Torschützen sowie das gesamte Team für diese überzeugende Leistung.

2. Klasse Nord: Wulkaprodersdorf : Schützen - 4:0 (1:0)

85 Nico Mandl 4:0

72 Nico Mandl 3:0

65 Nico Mandl 2:0

43 Robert Emanuel Richter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.