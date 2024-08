UFC Stotzing dreht das Spiel gegen SV Mörbisch

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:40

Der UFC Stotzing konnte sich in der dritten Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Seefestspiele Mörbisch am See durchsetzen. Besonders der 15-jährige Jonas Gal beeindruckte mit einem Doppelpack.

Ausgeglichene erste Halbzeit - 1:1

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 13. Minute hatte der UFC Stotzing die erste große Chance. Nach einem schönen Spielzug konnte der eingesprintete Felber jedoch aus drei Metern nicht verwandeln. Nur wenige Minuten später zeigte sich Marcel Tschank als sicherer Rückhalt der Heimelf und parierte einen gefährlichen Schuss.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 16. Minute gelang es den Gästen aus Mörbisch in der 20. Minute, das erste Tor der Partie zu erzielen. Marlon Frank traf mit einem sehenswerten Weitschuss aus rund 25 Metern zum 1:0 für SV Mörbisch. Dieser Treffer setzte die Heimelf unter Druck und ließ die Gäste auf einen Erfolg hoffen.

Doch der UFC Stotzing zeigte sich unbeeindruckt und konnte in der 36. Minute durch Jonas Gal ausgleichen. Der 15-jährige Nachwuchsspieler bewies seine Klasse und erzielte das 1:1. Kurz darauf wurde die erste Halbzeit von einer heftigen Verletzung überschattet, die eine längere Unterbrechung verursachte. Erst nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, konnte die Partie fortgesetzt werden.

Spannende zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren

Die Partie blieb intensiv, und in der 59. Minute erhielt SV Mörbisch einen Elfmeter. Marc Heger trat an, doch sein Schuss landete über dem Tor und es blieb beim 2:1.

Nur eine Minute später schlug erneut Jonas Gal zu und erzielte das 2:1 für den UFC Stotzing. Dieser Doppelpack des jungen Talents brachte die Heimelf in Führung und sorgte für große Freude unter den Fans. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, aber die Abwehr des UFC Stotzing, insbesondere durch Haringer, konnte in der 70. Minute in letzter Sekunde klären.

In der 76. Minute setzte Emre Kilka den Schlusspunkt unter dieses spannende Spiel. Mit einem Traumtor erhöhte er auf 3:1 und sicherte somit den Sieg für den UFC Stotzing.

Dieser Sieg ist ein wichtiger Erfolg für den UFC Stotzing und beweist die Stärke und den Kampfgeist des Teams.

2. Klasse Nord: Stotzing : Mörbisch - 3:1 (1:1)

76 Emre Kilka 3:1

60 Jonas Gal 2:1

36 Jonas Gal 1:1

20 Marlon Frank 0:1

