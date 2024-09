SC Eisenstadt 1907 triumphiert gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:07

In der dritten Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der SC Eisenstadt 1907 in einem spannenden Heimspiel gegen den UFC St. Georgen/Eisenstadt mit 3:1 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich das Heimteam dank einer starken zweiten Hälfte den verdienten Sieg sichern. Besonders hervorzuheben sind die Tore von Leonardo Katic, Szymon Handzel und Leon Hirschmann, die den Heimsieg perfekt machten.

Spannender Beginn und ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen SC Eisenstadt 1907 und UFC St. Georgen/Eisenstadt begann temporeich. In der 40. Minute erzielte Leonardo Katic das erste Tor des Spiels und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Diese Führung hielt jedoch nicht lange, denn nur fünf Minuten später, in der 45. Minute, gelang Oliver Mancs von St. Georgen/Eisenstadt der Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, und beide Mannschaften zeigten bis dahin eine ausgeglichene Leistung.

Entscheidende zweite Hälfte - späte Entscheidung trotz Unterzahl

Nach der Pause zeigten beide Teams weiterhin viel Einsatz, doch es war der SC Eisenstadt 1907, der die entscheidenden Akzente setzte. In der 67. Minute musste das Heimteam jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Natapong Prompa die Gelb-Rote Karte sah. Trotzdem zeigte der SC Eisenstadt 1907 großen Kampfgeist und spielte weiter nach vorne.

In der 74. Minute war es dann Szymon Handzel, der das Heimteam erneut in Führung brachte. Mit seinem Tor zum 2:1 sorgte er für großen Jubel bei den Fans des SC Eisenstadt 1907. Das Spiel blieb spannend, doch die Gastgeber konnten ihre Führung verteidigen und sogar ausbauen. In der 90. Minute sorgte Leon Hirschmann mit seinem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung und besiegelte den Sieg für den SC Eisenstadt 1907.

2. Klasse Nord: Eisenstadt 1907 : St. Georgen/E. - 3:1 (1:1)

94 Leon Hirschmann 3:1

74 Szymon Handzel 2:1

45 Oliver Mancs 1:1

40 Leonardo Katic 1:0

