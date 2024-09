St. Georgen/Eisenstadt triumphiert gegen UFC Stotzing

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 21:59

In Runde 4 der 2. Klasse Nord (BGLD) zwischen St. Georgen/Eisenstadt und UFC Stotzing konnte sich die Heimmannschaft mit einem überzeugenden 2:0-Sieg durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg, während die Gäste kaum Mittel fanden, um dem Druck der Hausherren standzuhalten. Tore von Felix Beck und Max Manninger sicherten den verdienten Sieg für St. Georgen/Eisenstadt.

Frühe Führung durch Beck - 1:0 zur Pause

Von Beginn an übernahm St. Georgen/Eisenstadt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 25. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer des Abends. Felix Beck nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von UFC Stotzing und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor gab St. Georgen/Eisenstadt zusätzliche Sicherheit und setzte die Gäste unter Druck.

UFC Stotzing versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. Die Defensive von St. Georgen/Eisenstadt stand sicher und ließ kaum etwas zu. Die Gäste fanden keinen Weg, die Abwehrreihe der Hausherren zu überwinden, und so ging es mit einer knappen Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Manninger besiegelt den Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. St. Georgen/Eisenstadt dominierte das Geschehen und erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Max Manninger war der Torschütze, der mit einem präzisen Schuss das zweite Tor für die Heimmannschaft erzielte. Dieser Treffer brachte weitere Sicherheit ins Spiel von St. Georgen/Eisenstadt, während UFC Stotzing zunehmend frustriert wirkte.

Im weiteren Verlauf der Partie verwalteten die Gastgeber ihren Vorsprung souverän und ließen keine gefährlichen Aktionen der Gäste zu. St. Georgen/Eisenstadt spielte konzentriert und hielt den Ball geschickt in den eigenen Reihen. UFC Stotzing konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

2. Klasse Nord: St. Georgen/E. : Stotzing - 2:0 (1:0)

51 Max Manninger 2:0

25 Felix Beck 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.