FC Großhöflein unterliegt Jois in Fünf-Tore-Thriller knapp

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 22:01

In einem aufregenden Duell in der 4. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) konnte Jois knapp mit 3:2 gegen den FC Großhöflein durchsetzen. Die erste Halbzeit dominierte Jois klar und setzte sich mit drei Treffern in Führung. Doch in der zweiten Hälfte kämpfte sich der FC Großhöflein beeindruckend zurück und verkürzte den Rückstand, konnte das Spiel jedoch nicht mehr drehen.

Jois dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann dynamisch, wobei Jois von Anfang an Druck machte. In der 23. Minute ging Jois erstmals in Führung. Andrej Hrdlicka verwandelte eine hervorragende Vorlage und brachte Jois mit 1:0 in Führung. Der FC Großhöflein versuchte zu antworten, konnte aber die Abwehr von Jois nicht überwinden. Kurz darauf, in der 35. Minute, erhöhte Sebastian Schuber per Kopfball auf 2:0. Jois schien in dieser Phase des Spiels die Oberhand zu haben.

Die Dominanz von Jois setzte sich fort und führte in der 42. Minute zu einem weiteren Treffer. Eine brillante Vorlage von Dominic Doleschi ermöglichte es Thomas Pollreisz, den Ball sicher im Netz zu platzieren und den Vorsprung auf 3:0 auszubauen. Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung für Jois, während der FC Großhöflein kaum Chancen kreieren konnte.

FC Großhöflein zeigt Kampfgeist in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kehrte der FC Großhöflein mit neuem Elan zurück auf das Spielfeld. In der 56. Minute gelang es Roman Sirota, den Rückstand auf 1:3 zu verkürzen. Sein Schuss war klug platziert und ließ dem Torhüter von Jois keine Chance. Dieses Tor gab dem FC Großhöflein neues Selbstvertrauen, und das Spiel nahm an Intensität zu.

Das Spiel plätscherte in den folgenden Minuten vor sich hin, ohne dass eine der beiden Mannschaften klare Chancen herausspielen konnte. In der 82. Minute wurde es dann wieder spannend. Nikolaus Wuschitz nutzte einen Eckball, um das 2:3 zu erzielen und die Partie noch einmal richtig spannend zu machen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Angriffen des FC Großhöflein, die verzweifelt versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Trotz eines Freistoßes aus guter Position in der 90. Minute gelang es dem FC Großhöflein jedoch nicht mehr, den Ball im Tor von Jois unterzubringen. Jois verteidigte tapfer und konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für Jois. Trotz der ausbaufähigen zweiten Halbzeit konnte Jois die Partie für sich entscheiden, während der FC Großhöflein für seine kämpferische Leistung in der zweiten Hälfte gelobt werden muss.

2. Klasse Nord: Großhöflein : Jois - 2:3 (0:3)

82 Nikolaus Wuschitz 2:3

56 Roman Sirota 1:3

42 Thomas Pollreisz 0:3

35 Sebastian Schuber 0:2

23 Andrej Hrdlicka 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.