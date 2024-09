UFC Schützen triumphiert zuhause über FC Oslip in torreichem Duell

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:39

In einem torreichen Spiel der 2. Klasse Nord (BGLD) konnte der UFC Schützen einen beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den FC Oslip feiern. Die Partie, die in der vierten Runde ausgetragen wurde, bot den Zuschauern zahlreiche Tore und einige hitzige Momente. UFC Schützen zeigte sich besonders in der zweiten Halbzeit stark und sicherte sich den Sieg.

Früher Elfmeter bringt FC Oslip in Führung

Die Begegnung begann mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber, als der FC Oslip bereits in der 12. Minute durch einen Elfmeter in Führung ging. Ábel Kulcsár verwandelte den Strafstoß souverän zum 0:1 und sorgte somit für den ersten Treffer des Spiels. Die frühe Führung gab den Gästen zunächst Auftrieb, doch der UFC Schützen zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich.

In der 39. Minute gelang es Denis Pecho, die Partie auszugleichen. Sein Treffer zum 1:1 markierte den Wendepunkt in der ersten Halbzeit. Die Gastgeber zeigten von nun an eine deutlich verbesserte Leistung und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Kurz vor der Halbzeitpause belohnte sich der UFC Schützen für den zunehmenden Druck und ging durch Lukas Kubus in der 45. Minute mit 2:1 in Führung. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

UFC Schützen dominiert zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso spannend, wie die erste endete. Bereits in der 49. Minute baute Lukas Kubus die Führung der Gastgeber auf 3:1 aus. Der FC Oslip wirkte nun zunehmend verunsichert und fand kaum noch Mittel gegen die Offensive des UFC Schützen. Die Hausherren nutzten die Schwächephase der Gäste konsequent aus und erzielten in der 64. Minute das 4:1, erneut durch Lukas Kubus, der damit einen Dreierpack schnürte.

Die Partie schien nun entschieden, doch der FC Oslip gab sich nicht kampflos geschlagen. In der 77. Minute konnte David Bodnar für die Gäste auf 4:2 verkürzen und sorgte nochmals für einen kurzen Hoffnungsschimmer. Doch der UFC Schützen blieb konzentriert und ließ keine weiteren Tore zu. In der Schlussphase der Partie wurde es dann noch einmal hitzig, als Patrick Kölbl in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl behielt der UFC Schützen die Kontrolle über das Spiel.

Den Schlusspunkt setzte Patrik Hrnko in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 5:2. Mit diesem Tor besiegelte er den deutlichen Sieg für den UFC Schützen und sorgte für einen gelungenen Abschluss einer torreichen Partie. Die Fans der Gastgeber konnten sich somit über einen verdienten Heimsieg freuen und die Mannschaft festigte ihre Position in der Tabelle.

2. Klasse Nord: Schützen : Oslip - 5:2 (2:1)

92 Patrik Hrnko 5:2

77 David Bodnar 4:2

64 Lukas Kubus 4:1

49 Lukas Kubus 3:1

47 Lukas Kubus 2:1

39 Denis Pecho 1:1

12 Ábel Kulcsár 0:1

