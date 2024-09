Wulkaprodersdorf feiert Kantersieg beim SV Mörbisch

Spielberichte

Samstag, 07. September 2024 22:43

In einem einseitigen Spiel der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der SV Wulkaprodersdorf deutlich mit 4:0 gegen den SV Seefestspiele Mörbisch am See durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste komfortabel mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Vor allem die effiziente Chancenverwertung und eine stabile Defensive zeichneten den Erfolg von Wulkaprodersdorf aus.

Frühe Führung durch Eigentor - Doppelschlag vor der Pause

Die Partie begann mit viel Engagement von beiden Seiten, jedoch zeigte sich schon früh die höhere Spielqualität von Wulkaprodersdorf. In der 24. Minute passierte dann das erste Missgeschick für Mörbisch: David Milenkovic unterlief ein unglückliches Eigentor, das die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Rückstand schien die Heimmannschaft sichtlich zu verunsichern, während die Gäste ihren Vorteil ausbauten.

Nur neun Minuten später, in der 33. Minute, konnte Zsombor Varadi die Führung für Wulkaprodersdorf auf 2:0 ausbauen.

Noch vor der Halbzeitpause setzte Robert Emanuel Richter in der 40. Minute den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erhöhte auf 3:0 für die Gäste. Die ersten 45 Minuten endeten somit mit einer komfortablen Führung für Wulkaprodersdorf, die den Grundstein für den klaren Sieg legte. Mörbisch schaffte es in dieser Phase kaum, eigene Akzente zu setzen oder gefährliche Torchancen herauszuspielen.

Hombauer mit dem Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel versuchte Mörbisch, das Spielgeschehen ausgeglichener zu gestalten und zeigte sich kämpferisch. Allerdings blieb Wulkaprodersdorf weiterhin spielbestimmend und ließ in der Defensive wenig zu. Die Gäste agierten abgeklärt und warteten geduldig auf weitere Chancen.

In der 87. Minute sorgte schließlich Stefan Hombauer für den Schlusspunkt und stellte mit seinem Treffer zum 4:0 den Endstand her. Mit diesem Tor krönte Wulkaprodersdorf eine starke Mannschaftsleistung und sicherte sich souverän die drei Punkte.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Wulkaprodersdorf - 0:4 (0:3)

87 Stefan Hombauer 0:4

40 Robert Emanuel Richter 0:3

33 Zsombor Varadi 0:2

24 Eigentor durch David Milenkovic 0:1

