SC Trausdorf dominiert SC Zillingtal mit klarem 4:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:31

Im vierten Spiel der 2. Klasse Nord (BGLD) konnte der SC Trausdorf einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SC Zillingtal einfahren. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Stärke und ließen den Gastgebern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Mit einer souveränen Leistung sorgte Trausdorf schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse, während Zillingtal über die gesamte Spieldauer hinweg kaum Gefahr ausstrahlte.

Blitzstart von Trausdorf - zwei frühe Tore

Die Partie begann mit einer klaren Dominanz des SC Trausdorf. Schon in den ersten Minuten des Spiels setzte Varga ein erstes Ausrufezeichen und kam zu einer guten Möglichkeit. Der SC Zillingtal wirkte von Anfang an unsicher und hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Bereits in der 11. Minute klingelte es das erste Mal im Kasten der Heimmannschaft: Endrit Dervishaj versenkte den Ball im Kreuzeck und brachte Trausdorf früh in Führung.

Nur vier Minuten später erhöhte Kevin Varga auf 2:0 für die Gäste. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Zillingtal und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der Folge versuchte Zillingtal, besser ins Spiel zu kommen, blieb jedoch weiterhin ohne zwingende Torchancen. Ein Freistoß von Varga in der 14. Minute, der nur die Latte traf, zeigte erneut die Gefährlichkeit der Trausdorfer Offensive.

Eine erste Trinkpause in der 28. Minute verschaffte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause, doch auch danach konnte Zillingtal keine wirkliche Gefahr auf das Tor von Trausdorf ausüben. Bis zur Halbzeit blieb es beim 0:2, und Zillingtal fand weiterhin kein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste.

Trausdorf erhöht weiter

Die zweite Halbzeit begann wieder mit einem Tor für Trausdorf. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Dominik Stadler auf 3:0 für die Gäste. Zillingtals Torwart Aleksandar Tomic war chancenlos. Kurz darauf, in der 52. Minute, setzte Kevin Varga erneut ein Zeichen seiner Klasse. In einer beeindruckenden Einzelaktion ließ er Tomic im Zickzack aussteigen und schob zum 4:0 ein.

Der SC Zillingtal bemühte sich in der Folgezeit um Schadensbegrenzung, konnte jedoch kaum gefährliche Aktionen kreieren. Ein vermeintlicher Treffer der Heimmannschaft in der 54. Minute wurde wegen Abseits nicht anerkannt, und auch eine gute Möglichkeit in der 77. Minute scheiterte am starken Keeper von Trausdorf.

Am Ende steht ein überzeugendes 4:0 für den SC Trausdorf, der damit seine Ambitionen in der 2. Klasse Nord (BGLD) eindrucksvoll unterstrichen hat. Der SC Zillingtal hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und versuchen, in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Nord: Zillingtal : Trausdorf - 0:4 (0:2)

52 Kevin Varga 0:4

49 Dominik Stadler 0:3

15 Kevin Varga 0:2

11 Endrit Dervishaj 0:1

Details

