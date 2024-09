Jois triumphiert mit 2:0 über UFC Schützen am Gebirge

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:37

Im Zuge der 6. Runde in der 2. Klasse Nord (BGLD) gelang es Jois, sich mit einem 2:0-Sieg gegen UFC Schützen am Gebirge durchzusetzen. Die Gäste zeigten eine souveräne Leistung und konnten durch Tore von Sebastian Schuber und Leonardo Asher De Souza das Spiel für sich entscheiden.

Erste Halbzeit: Jois legt vor dem Kabinengang vor

Mit dem Anpfiff in der ersten Minute begann das mit Spannung erwartete Spiel zwischen UFC Schützen am Gebirge und Jois. Die ersten Minuten waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, beide Mannschaften wollten kein frühes Risiko eingehen. Doch je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr übernahm Jois die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 44. Minute wurde der Einsatz von Jois belohnt. Sebastian Schuber nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von UFC Schützen am Gebirge und erzielte das 0:1 für die Gäste. Dieser Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff war ein deutlicher Rückschlag für die Heimmannschaft, die bis dahin eine relativ stabile Defensive präsentiert hatte. Jois hingegen konnte mit einer knappen, aber wichtigen Führung in die Pause gehen.

Zweite Halbzeit: Entscheidung durch De Souza

Nach dem Seitenwechsel versuchte UFC Schützen am Gebirge, den Rückstand aus der ersten Halbzeit wettzumachen. Doch Jois ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und agierte weiterhin konzentriert und zielstrebig. Die Gäste setzten auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter, was sich als erfolgreiches Rezept erwies.

In der 51. Minute war es erneut ein Spieler von Jois, der das Spielgeschehen entscheidend beeinflusste. Leonardo Asher De Souza erzielte das 0:2 für die Gäste und sorgte damit für eine Vorentscheidung. De Souza ließ dem Torhüter keine Chance und schloss souverän ab.

Mit dem 0:2 im Rücken spielte Jois die Partie routiniert zu Ende. UFC Schützen am Gebirge versuchte zwar noch einmal, Druck aufzubauen und das Blatt zu wenden, doch die Defensive der Gäste stand sicher und ließ kaum noch gefährliche Aktionen zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 0:2-Sieg für Jois.

2. Klasse Nord: Schützen : Jois - 0:2 (0:1)

51 Leonardo Asher De Souza 0:2

44 Sebastian Schuber 0:1

