Wulkaprodersdorf bezwingt Zagersdorf in packendem Duell

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:38

In einer aufregenden und torreichen Partie der 2. Klasse Nord (BGLD) triumphierte der SV Wulkaprodersdorf über den SC Zagersdorf mit einem knappen 3:2. Das Spiel war bis zur letzten Minute hart umkämpft und bot den Zuschauern einige spannende Wendungen und sehenswerte Treffer.

Frühe Führung für Wulkaprodersdorf - Ausgleich in Minute 34

Der SV Wulkaprodersdorf legte einen blitzschnellen Start hin und ging bereits in der 4. Minute in Führung. Nico Mandl zog aus der Distanz ab und platzierte den Ball präzise ins Netz – ein sehenswerter Treffer, der die frühe Dominanz der Gäste unterstrich.

In den darauffolgenden Minuten zeigte Wulkaprodersdorf weiterhin eine starke Leistung und kontrollierte das Spielgeschehen.

In der 34. Minute gelang dem SC Zagersdorf der Ausgleichstreffer. Fabian Schmal traf zum 1:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Der Treffer kam aus dem Nichts, doch Zagersdorf nutzte die sich bietende Gelegenheit eiskalt aus.

Kurz vor der Halbzeit gab es einen umstrittenen Elfmeter für Wulkaprodersdorf, doch Torhüter Rathmann hielt den Strafstoß und bewahrte seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Torreigen nach Wiederbeginn

Nach dem Wiederanpfiff startete Wulkaprodersdorf erneut stark und ging in der 47. Minute durch Viktor Szabolcs Varga mit 2:1 in Führung. Doch Zagersdorf ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Manuel Lux sorgte in der 51. Minute mit einem Treffer zum 2:2 für den erneuten Ausgleich.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und beide Teams kämpften um die Führung. In der 60. Minute gelang es Wulkaprodersdorf, das entscheidende Tor zu erzielen. Zsombor Varadi traf zum 3:2 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße.

Die letzten 30 Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Einsatz beider Teams. Der SC Zagersdorf versuchte alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Wulkaprodersdorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

In der 90. Minute endete die umkämpfte Partie schließlich mit einem 3:2-Sieg für den SV Wulkaprodersdorf. Die Gäste gingen verdient als Sieger vom Platz, nachdem sie über weite Strecken das Spiel kontrollierten und in den entscheidenden Momenten die besseren Aktionen zeigten.

2. Klasse Nord: Zagersdorf : Wulkaprodersdorf - 2:3 (1:1)

60 Zsombor Varadi 2:3

51 Manuel Lux 2:2

47 Viktor Szabolcs Varga 1:2

34 Fabian Schmal 1:1

4 Nico Mandl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.