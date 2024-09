SV Mörbisch dominiert SC Trausdorf mit einem klaren 5:0-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:40

Der SV Mörbisch feierte einen überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den SC Trausdorf in der 6. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD). Von Anfang an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Mörbischer mit 4:0 und ließen auch in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen. Besonders Elias Schmidl glänzte mit drei Toren und einer starken Leistung.

Frühe Führung für SV Mörbisch - 4:0 zur Pause

Bereits in der 5. Spielminute konnten die Gastgeber den ersten Treffer verbuchen. Elias Schmidl brachte den SV Mörbisch mit 1:0 in Führung. Trausdorf versuchte, schnell zu reagieren und hatte in der 16. Minute durch Hosiner eine gute Chance, doch dessen Schuss war zu schwach und wurde zur Ecke geklärt.

Die Gäste bekamen zwar mehr Spielanteile, doch die Mörbischer waren effizienter. In der 29. Minute erzielte Marc Heger das 2:0 für die Heimelf. Nur zwei Minuten später legte Elias Schmidl nach und erhöhte auf 3:0. Trausdorfs Defensive war in dieser Phase völlig überfordert. In der 36. Minute war es erneut Marc Heger, der auf 4:0 erhöhte und somit bereits frühzeitig für klare Verhältnisse sorgte.

Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Kommentatoren betonten, dass die Mörbischer ihre Chancen konsequent nutzten, während die Defensive der Gäste große Probleme hatte.

Mörbisch lässt nichts mehr anbrennen

In der zweiten Halbzeit versuchten die Trausdorfer noch einmal alles, um das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Der eingewechselte Stadler sorgte in der 60. Minute für eine der wenigen gefährlichen Aktionen der Gäste in der zweiten Halbzeit. Doch auch die Gastgeber blieben gefährlich und hatten in der 71. Minute eine weitere gute Gelegenheit, die jedoch von De Martin vereitelt wurde.

In der 81. Minute machte Elias Schmidl seinen Hattrick perfekt und erzielte das 5:0 für den SV Mörbisch. Der Treffer fiel nach einer direkt verwandelten Ecke, was die Überlegenheit der Heimelf noch einmal unterstrich.

In der Schlussphase konnten die Mörbischer sogar noch einen Elfmeter herausholen, doch De Martin verhinderte mit einer starken Parade das 6:0. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie nach 93 Minuten, und die Gastgeber konnten einen hochverdienten Sieg feiern.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Trausdorf - 5:0 (4:0)

81 Elias Schmidl 5:0

36 Marc Heger 4:0

31 Elias Schmidl 3:0

29 Marc Heger 2:0

5 Elias Schmidl 1:0

