SC Zillingtal triumphiert in Torfestival beim FC Großhöflein

Details Montag, 23. September 2024 06:53

In einem aufregenden Spiel der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der SC Zillingtal souverän mit 5:2 gegen den FC Großhöflein durch. Die Gäste dominierten die Partie von Anfang an und ließen den Hausherren kaum eine Chance, sich zu entfalten. Während der FC Großhöflein bemüht war, den Anschluss zu halten, war der SC Zillingtal stets eine Nasenlänge voraus und erzielte Tore in regelmäßigen Abständen.

Blitzstart der Gäste ebnet den Weg

Schon nach drei Minuten ließ der SC Zillingtal keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Aleksandar Marinkovic brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung. Der FC Großhöflein schien zunächst geschockt, fing sich jedoch relativ schnell und konnte in der 17. Minute durch Roman Sirota den Ausgleich erzielen. Sirota nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste und schob den Ball über die Linie.

Doch der SC Zillingtal ließ sich davon nicht beeindrucken und übernahm wieder die Kontrolle über das Spiel. In der 37. Minute war es Dzenan Kovacevic, der die Gäste erneut in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss ins Eck ließ er dem Torhüter keine Chance und stellte das Ergebnis auf 2:1 für den SC Zillingtal. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Klare Verhältnisse in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff machten die Gäste dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 52. Minute schlug erneut Dzenan Kovacevic zu und erhöhte auf 3:1 für den SC Zillingtal. Die Gastgeber versuchten, wieder ins Spiel zu finden, doch die Gäste blieben gefährlich und zeigten sich besonders in der Offensive äußerst effektiv.

In der 76. Minute machte Ali Husseini mit dem 4:1 für den SC Zillingtal alles klar. Der FC Großhöflein gab jedoch nicht auf und zeigte Moral. Marco Fiegerl verkürzte in der 82. Minute noch einmal auf 2:4. Doch die Hoffnung der Heimfans auf ein mögliches Comeback wurde schnell zunichte gemacht.

Den Schlusspunkt setzte erneut Dzenan Kovacevic, der in der 90. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und den Endstand von 5:2 für den SC Zillingtal besiegelte. Damit war das Spiel endgültig entschieden und die Gäste konnten einen verdienten Sieg feiern.

2. Klasse Nord: Großhöflein : Zillingtal - 2:5 (1:2)

93 Dzenan Kovacevic 2:5

82 Marco Fiegerl 2:4

76 Ali Husseini 1:4

52 Dzenan Kovacevic 1:3

37 Dzenan Kovacevic 1:2

17 Roman Sirota 1:1

3 Aleksandar Marinkovic 0:1

