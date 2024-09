St. Georgen/Eisenstadt siegt souverän gegen SC Trausdorf

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:43

In Runde 7 der 2. Klasse Nord (BGLD) triumphierte St. Georgen/Eisenstadt auswärts gegen SC Trausdorf mit 4:1. Das Match begann mit einem frühen Tor für die Gäste, die im Laufe der Partie ihre Überlegenheit ausspielten und sich letztendlich klar durchsetzten. Trotz eines Ehrentreffers von Kevin Varga konnte SC Trausdorf den Sturmlauf der Gegner nicht stoppen.

Frühe Führung für St. Georgen/Eisenstadt

Die Partie zwischen SC Trausdorf und St. Georgen/Eisenstadt begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 12. Minute gelang den Gästen die frühe Führung. Nikolaus Krizsanits verwandelte eine Vorlage souverän zum 0:1. SC Trausdorf versuchte in der Folge, den Rückstand wettzumachen, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Die Hausherren kämpften verbissen, um den Ausgleich zu erzielen, doch St. Georgen/Eisenstadt zeigte sich defensiv stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. So ging es mit einer knappen 0:1-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

St. Georgen/Eisenstadt baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel drückte St. Georgen/Eisenstadt weiterhin aufs Tempo und konnte in der 57. Minute erneut durch Nikolaus Krizsanits auf 0:2 erhöhen. Der Stürmer zeigte seine Torjägerqualitäten und ließ dem Torhüter von SC Trausdorf keine Chance. Die Gastgeber waren nun gefordert, doch anstatt einer Aufholjagd mussten sie einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nur vier Minuten später, in der 61. Minute, war es erneut Nikolaus Krizsanits, der zum 0:3 traf und damit seinen Triplepack perfekt machte.

Trotz des deutlichen Rückstands gab SC Trausdorf nicht auf und konnte in der 68. Minute durch Kevin Varga auf 1:3 verkürzen. Varga nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und sorgte damit kurzzeitig für neue Hoffnung bei den Heimfans. Doch diese Hoffnung wurde schnell wieder zunichte gemacht, denn St. Georgen/Eisenstadt blieb weiterhin dominant und entschlossen, das Spiel endgültig zu entscheiden.

In der 75. Minute stellte Max Manninger mit einem präzisen Schuss ins Netz den alten Abstand wieder her und markierte das 1:4 für die Gäste. Damit war die Partie endgültig entschieden, und St. Georgen/Eisenstadt konnte die restlichen Minuten souverän herunterspielen. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten Auswärtssieg für die Gäste.

2. Klasse Nord: Trausdorf : St. Georgen/E. - 1:4 (0:1)

75 Max Manninger 1:4

68 Kevin Varga 1:3

61 Nikolaus Krizsanits 0:3

57 Nikolaus Krizsanits 0:2

12 Nikolaus Krizsanits 0:1

