SC Zillingtal dreht das Spiel gegen UFC Schützen am Gebirge und gewinnt 3:2

Details Samstag, 28. September 2024 22:41

Der SC Zillingtal triumphierte in einem spannenden Spiel gegen UFC Schützen am Gebirge mit 3:2. Trotz eines frühen Rückstands gelang es den Gastgebern, das Spiel zu drehen und schließlich den Sieg davonzutragen. Ein überragender Dzenan Kovacevic war mit zwei Toren der Matchwinner für die Zillingtaler. Die Partie, die in der 7. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) stattfand, bot den Zuschauern packende Unterhaltung und zahlreiche Höhepunkte.

Früher Rückstand für Zillingtal

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Schützen am Gebirge. Schon in der 2. Minute erzielte Lukas Kubus das 1:0 für UFC Schützen. Ein schneller Angriff über die Seite brachte die Zillingtaler Defensive in Verlegenheit, und Kubus nutzte die Gelegenheit eiskalt. Der frühe Treffer schockte die Gastgeber und setzte sie sofort unter Druck.

In der Folgezeit versuchte SC Zillingtal, ins Spiel zu finden, doch die Defensive von Schützen stand zunächst sicher. Die Gäste nutzten ihre Gelegenheiten weiterhin effizient und erhöhten in der 49. Minute erneut durch Lukas Kubus auf 2:0. Wieder war es ein schneller Vorstoß, der Kubus in eine gute Abschlussposition brachte, und erneut ließ er sich diese Chance nicht entgehen.

Aufholjagd und Sieg

Doch der SC Zillingtal zeigte große Moral und steckte nicht auf. Nur eine Minute nach dem zweiten Gegentor schlug Amel Sistek in der 50. Minute zu und verkürzte auf 1:2. Sistek setzte sich im Strafraum durch und schloss präzise ab. Dieser Treffer war der Auftakt für eine beeindruckende Aufholjagd der Gastgeber.

In der 63. Minute war es dann Dzenan Kovacevic, der für den Ausgleich sorgte. Der Treffer zum 2:2 brachte die Gastgeber endgültig zurück ins Spiel und ließ die Hoffnungen auf einen Sieg wieder aufleben.

Die Partie blieb auch in der Schlussphase spannend, doch es sollte noch besser kommen für die Zillingtaler. In der 81. Minute war erneut Dzenan Kovacevic zur Stelle und erzielte das 3:2. Ein kluges Zuspiel von der rechten Seite fand Kovacevic im Strafraum, und dieser ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Mit diesem Doppelpack avancierte Kovacevic zum Matchwinner und krönte die Aufholjagd seines Teams.

Das Spiel wurde in den letzten Minuten hektisch, und in der 89. Minute sah Raphael Kölbl von UFC Schützen die Gelb-Rote Karte.

In der Nachspielzeit passierte nicht mehr viel, und so endete die Partie mit einem 3:2-Sieg für den SC Zillingtal. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Moral und drehten das Spiel nach einem frühen Rückstand.

2. Klasse Nord: Zillingtal : Schützen - 3:2 (0:1)

81 Dzenan Kovacevic 3:2

63 Dzenan Kovacevic 2:2

50 Amel Sistek 1:2

49 Lukas Kubus 0:2

2 Lukas Kubus 0:1

