Packendes 3:3 zwischen FC Oslip und SC Zagersdorf

Details Sonntag, 29. September 2024 19:19

Der FC Oslip und der SC Zagersdorf lieferten sich in der 7. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) ein mitreißendes Duell, das am Ende mit einem 3:3-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und boten den Zuschauern spannende Szenen und zahlreiche Tore. Besonders in der zweiten Halbzeit ging es hin und her, was für reichlich Dramatik sorgte.

Früher Führungstreffer und schnelles Comeback

Bereits in der 7. Minute setzte der SC Zagersdorf ein erstes Ausrufezeichen. Nach einem Eckball gelang es Manuel Lux, den Ball im Netz des FC Oslip unterzubringen und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht lange beeindrucken und schlugen in der 21. Minute zurück. Adam Kovacs nutzte einen Standard, um den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen.

Der FC Oslip wurde in der Folge stärker und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. So hatte Wild in der 31. Minute eine riesige Möglichkeit, verpasste aber knapp das Tor. Nur wenige Minuten später, in der 34. Minute, wurde die Abwehr des SC Zagersdorf erneut auf eine harte Probe gestellt, als die Gastgeber den Druck weiter erhöhten. In der 43. Minute zahlte sich die Bemühung des FC Oslip aus, als David Bodnar nach einer hervorragenden Kombination mit Ábel Kulcsár die verdiente Führung zum 2:1 erzielte.

Spannende zweite Halbzeit und späte Ausgleichstreffer

Die zweite Halbzeit begann genauso dynamisch wie die erste endete. SC Zagersdorf hatte in der 50. Minute eine Riesenchance, die jedoch von Lippl in letzter Sekunde vereitelt wurde. Die Gastgeber setzten ihrerseits Akzente, als Wild in der 54. Minute erneut eine gute Abschlussmöglichkeit hatte. Nur eine Minute später traf Zagersdorf die Latte, was die Spannung weiter erhöhte.

In der 56. Minute nutzte Valentino Lazarevic einen Abwehrfehler des FC Oslip eiskalt aus und glich zum 2:2 aus. Der Ausgleich war jedoch nur von kurzer Dauer. Nur zwei Minuten später erhielt der FC Oslip einen Elfmeter, den Ábel Kulcsár sicher verwandelte und sein Team wieder in Führung brachte. Mit dem 3:2 schien der FC Oslip auf dem besten Weg zu sein, das Spiel für sich zu entscheiden.

Doch der SC Zagersdorf gab nicht auf. In der 77. Minute setzte sich Fabian Schmal gegen drei Verteidiger des FC Oslip durch und traf präzise ins rechte untere Eck zum 3:3. Die Gastgeber versuchten zwar noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehr des SC Zagersdorf hielt stand.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und bis zur letzten Minute gekämpft.

2. Klasse Nord: Oslip : Zagersdorf - 3:3 (2:1)

77 Fabian Schmal 3:3

58 Ábel Kulcsár 3:2

56 Valentino Lazarevic 2:2

43 David Bodnar 2:1

21 Adam Kovacs 1:1

7 Manuel Lux 0:1

