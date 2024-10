Wulkaprodersdorf feiert in Stotzing klares 4:0 und fünften Saisonsieg

Spielberichte

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:17

In der 8. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) trafen UFC Stotzing und SV Wulkaprodersdorf aufeinander. Die Gäste aus Wulkaprodersdorf zeigten eine beeindruckende Vorstellung und bewiesen, warum sie als einer der Meisterkandidaten gehandelt werden. Mit einer starken Offensivleistung sicherten sie sich einen souveränen 0:4-Auswärtserfolg. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Spielgeschehen und ließen der Heimmannschaft kaum Chancen, ins Spiel zu finden.

Frühe Führung für die Gäste

Die Gäste aus Wulkaprodersdorf starteten fulminant in die Partie und setzten gleich zu Beginn ein deutliches Zeichen. Bereits in der 11. Minute gelang Nico Mandl der Führungstreffer zum 0:1. Ein frühes Tor, das die Marschrichtung für den weiteren Spielverlauf vorgab. Nur vier Minuten später konnte Niklas Mandl nachlegen und erhöhte auf 0:2. Die Gäste zeigten sich effizient und nutzten die ihnen gebotenen Chancen eiskalt aus.

Stotzing hingegen hatte in der ersten Halbzeit große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Heimmannschaft schaffte es in 45 Minuten lediglich einmal, in den gegnerischen Strafraum vorzudringen, wie ein Kommentar zur Halbzeit zusammenfasste. Wulkaprodersdorf hingegen hätte sogar noch höher führen können, doch einige hochkarätige Chancen blieben ungenutzt.

Wulkaprodersdorf macht den Sack zu

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich am Spielgeschehen wenig. Wulkaprodersdorf blieb die spielbestimmende Mannschaft und setzte Stotzing weiter unter Druck. In der 50. Minute hatte Stotzing seine erste gute Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Wulkaprodersdorf ließ sich davon nicht beeindrucken und baute die Führung in der 62. Minute weiter aus. Viktor Szabolcs Varga erzielte das 0:3 und bestätigte die Dominanz der Gäste.

Der Gastgeber aus Stotzing versuchte, noch einmal ins Spiel zurückzufinden, doch ihre Bemühungen blieben weitgehend erfolglos. Die Defensivarbeit von Wulkaprodersdorf ließ kaum Möglichkeiten zu, während sie selbst weiterhin auf Offensive setzten. In der 71. Minute setzte erneut Viktor Szabolcs Varga den Schlusspunkt. Nach einer Traumflanke köpfte er den Ball gekonnt ins Netz zum 0:4.

2. Klasse Nord: Stotzing : Wulkaprodersdorf - 0:4 (0:2)

71 Viktor Szabolcs Varga 0:4

62 Viktor Szabolcs Varga 0:3

15 Niklas Mandl 0:2

11 Nico Mandl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.