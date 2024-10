Nach überragender erster Halbzeit: SC Trausdorf bezwingt SC Zagersdorf klar

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:46

Im Duell der 8. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich SC Trausdorf mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen den SC Zagersdorf durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung in der ersten Halbzeit und legten den Grundstein für den Sieg bereits in den ersten 36 Minuten. Kevin Varga war der überragende Spieler auf dem Platz, der mit einem Hattrick die Heimmannschaft überrumpelte und sein Team in eine komfortable Führung brachte. Trotz eines späten Treffers von Manuel Lux konnte Zagersdorf nicht mehr ins Spiel zurückfinden.

Trausdorf legt mit starkem Auftakt vor

Der SC Trausdorf erwischte einen Traumstart und setzte den SC Zagersdorf von Beginn an unter Druck. Bereits in der 5. Minute gelang Kevin Varga der erste Treffer des Tages, als er die Verteidigung der Gastgeber überlistete und eiskalt zum 0:1 abschloss. Zagersdorf hatte kaum Gelegenheit, sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, denn nur fünf Minuten später schlug Varga erneut zu. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er in der 10. Minute auf 0:2 und brachte Trausdorf somit früh auf die Siegerstraße.

Das Team von SC Zagersdorf wirkte sichtlich beeindruckt von der Dominanz der Gäste und fand kein Mittel, um das Angriffsspiel von Trausdorf zu unterbinden. In der 15. Minute komplettierte Kevin Varga seinen Hattrick und sorgte mit dem 0:3 für Ernüchterung auf Seiten der Heimfans. Die Defensive von Zagersdorf konnte den agilen Stürmer nicht stoppen, der mit seiner Schnelligkeit und seinem Torinstinkt glänzte.

Als wäre der Spielverlauf nicht schon frustrierend genug für die Hausherren, erhöhte Trausdorf in der 36. Minute durch Tim Daniel Schindler auf 0:4. Ein gut herausgespielter Angriff fand seinen Weg zu Schindler, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz unterzubringen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging Trausdorf in die Halbzeitpause und konnte mit einer nahezu perfekten ersten Hälfte zufrieden sein.

Zagersdorf mit Ehrentreffer in der zweiten Hälfte

Nach der Pause schaltete SC Trausdorf einen Gang zurück, während Zagersdorf versuchte, sich zu rehabilitieren und zumindest ein Tor für die Moral zu erzielen. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel, doch es dauerte bis zur 78. Minute, ehe Manuel Lux einen Lichtblick für die Heimmannschaft setzen konnte. Lux traf zum 1:4 und belohnte die Bemühungen seiner Mannschaft mit dem Ehrentreffer.

In der verbleibenden Spielzeit zeigte sich der SC Zagersdorf bemüht, das Ergebnis noch freundlicher zu gestalten, doch die Trausdorfer Defensive stand stabil und ließ keine weiteren Chancen zu. Die Gäste verwalteten das Spiel souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Mit einem überzeugenden Auftritt und einer starken ersten Halbzeit sicherte sich SC Trausdorf letztendlich einen verdienten 4:1-Auswärtssieg.

2. Klasse Nord: Zagersdorf : Trausdorf - 1:4 (0:4)

78 Manuel Lux 1:4

36 Tim Daniel Schindler 0:4

15 Kevin Varga 0:3

10 Kevin Varga 0:2

5 Kevin Varga 0:1

