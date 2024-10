Hrnko-Doppelpack: UFC Schützen siegt beim FC Großhöflein

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:21

In der 8. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) empfing der FC Großhöflein den UFC Schützen am Gebirge. Trotz eines spannenden und umkämpften Spiels gelang es den Gästen, einen wichtigen Auswärtssieg mit 2:0 zu erringen. Die Heimmannschaft kämpfte beherzt, musste sich aber letztlich durch zwei späte Tore von Patrik Hrnko geschlagen geben. Der FC Großhöflein zeigte eine solide erste Halbzeit, konnte jedoch die Offensivkraft der Gäste nicht über die volle Spielzeit in Schach halten.

Erste Halbzeit ohne Treffer

Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig ab, wobei der FC Großhöflein versuchte, mit kontrolliertem Spielaufbau die Oberhand zu gewinnen. Die Defensive der Gastgeber stand stabil, und sie schafften es, die Angriffsversuche des UFC Schützen im Keim zu ersticken. Obwohl die Gäste aus Schützen am Gebirge über ein spielstarkes Mittelfeld verfügten, konnten sie keine entscheidenden Chancen herausspielen. Die Abwehrreihen dominierten die erste Halbzeit, und so ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Beide Teams gingen motiviert in die Kabine, um ihre Strategien für die zweite Spielhälfte anzupassen.

Hrnko entscheidet das Spiel

In der zweiten Hälfte versuchte der UFC Schützen, das Tempo zu erhöhen und mehr Druck auf die Defensive des FC Großhöflein auszuüben. Die Bemühungen der Gäste zahlten sich schließlich in der 71. Minute aus, als Patrik Hrnko seine Chance nutzte und den Ball zum 0:1 im Tor der Gastgeber versenkte. Dieser Treffer war ein Weckruf für den FC Großhöflein, der daraufhin verstärkt versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Die Heimmannschaft erhöhte die Intensität und erspielte sich einige Gelegenheiten, doch die Gästeabwehr blieb standhaft.

In der Schlussphase des Spiels nahm die Dramatik zu, als der FC Großhöflein alles daran setzte, doch noch den Ausgleich zu schaffen. Die Defensivstrategie des UFC Schützen zahlte sich jedoch aus, und in der 90. Minute war es erneut Patrik Hrnko, der seine Mannschaft mit einem weiteren Tor endgültig auf die Siegerstraße brachte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 0:2 sicherte er den Gästen aus Schützen am Gebirge den verdienten Sieg. Die nachfolgende Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine weiteren Highlights, und so endete das Spiel nach 96 Minuten.

2. Klasse Nord: Großhöflein : Schützen - 0:2 (0:0)

95 Patrik Hrnko 0:2

71 Patrik Hrnko 0:1

