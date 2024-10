Vier Ausschlüsse im Finish: SC Zillingtal gewinnt beim SV Mörbisch

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:22

In der 8. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) trafen der SV Seefestspiele Mörbisch am See und der SC Zillingtal aufeinander. Die Gäste aus Zillingtal setzten sich mit einem 3:1-Sieg durch und sicherten sich damit wichtige Punkte. In einer intensiven Begegnung, die von frühen Treffern und einer hitzigen Schlussphase geprägt war, zeigten beide Teams Kampfgeist und Einsatzfreude. Besonders hervorzuheben ist Serhat Ekinci, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg des SC Zillingtal beitrug.

Knappe Pusenführung für den Gast

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 5. Minute brachte Luca Fuchs den SC Zillingtal mit einem schnellen Treffer in Führung. Diese frühe Führung setzte die Gastgeber aus Mörbisch unter Druck, die jedoch nicht lange auf eine Antwort warten ließen. In der 30. Minute war es Dominik Warscha, der für den SV Mörbisch den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der Treffer von Warscha verlieh dem Spiel neuen Schwung, und die Gastgeber schöpften Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Partie.

Dennoch blieben die Gäste aus Zillingtal gefährlich und suchten weiterhin den Weg zum Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Serhat Ekinci, der mit einem sehenswerten Schuss den SC Zillingtal in der 45. Minute wieder in Führung brachte. Mit diesem 2:1 im Rücken ging der SC Zillingtal mit einem leichten Vorteil in die Pause.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drängte der SV Mörbisch auf den Ausgleich und bekam in der 66. Minute die große Chance dazu, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch der Tormann von SC Zillingtal bewies seine Klasse und parierte den Strafstoß. Diese verpasste Gelegenheit sollte sich rächen, denn die Gäste erhöhten in der 80. Minute ihren Vorsprung auf 3:1. Wieder war es Serhat Ekinci, der sich mit seinem zweiten Tor des Tages zum Matchwinner krönte.

In der Schlussphase des Spiels kam es noch zu turbulenten Szenen. Aleksandar Marinkovic (94., Tätlichkeit), Muhammed Üzen (94., Ampelkarte wegen Kritik) und Trainer Amel Sistek sahen aufseiten der Gäste Rot - bei den Hausherren flog Jan Walter Schneeberger wegen einer Tätlichkeit (94.).

Nach sechs Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SC Zillingtal.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Zillingtal - 1:3 (1:2)

80 Serhat Ekinci 1:3

46 Serhat Ekinci 1:2

30 Dominik Warscha 1:1

5 Luca Fuchs 0:1

