Wiesfleck möchte ein Stück vom Aufstiegskuchen abbekommen

Details Freitag, 04. Februar 2022 08:45

Wie schon in den letzten beiden Abbruchsaisonen ist der SC Wiesfleck wieder auf einem Spitzenplatz in der Tabelle der 2. Klasse Süd A zu finden. Zusammen mit Redlschlag marschierten sie in Richtung 2. Klasse Süd Meistergruppe und setzten sich mit einem enormen Punkteabstand von den Verfolgern ab. Erheblichen Anteil an dieser hervorragenden Platzierung habe die beiden schussgewaltigen Spieler Stefan Hettlinger und Sascha Kirnbauer, welche 53 % der Wiesflecker Treffer erzielten. Die einzige Niederlage bezog man in Wiesfleck, aber beim Heimspiel setzte es die Revanche und man schickte den Tabellenführer mit einer Niederlage auf die Heimreise. Ligaportal sprach mit dem Erfolgstrainer Anton Dorner, wie er die Hinrunde gesehen hat und welche Ambitionen der SC in der Meistergruppe hat.

Ligaportal: Mit dem Abschneiden in der Herbstsaison kann man wohl zufrieden sein, wie erklären Sie sich den Erfolg und gibt es Schwachstellen in der Mannschaft?

Dorner: „Die Mannschaft ist geprägt von Zusammenhalt, Kameradschaft und Freundschaft nach dem Motto: Alle für einen und einer für alle. Schwachstellen gibt es im Team keine, sonst würden wir nicht so weit oben stehen.“

Ligaportal: Auf dem Transfermarkt seid ihr schon tätig geworden, sind weitere Transfers geplant und auf welchen Positionen sehen sie noch Handlungsbedarf? Sind Abgänge zu verzeichnen?

Dorner: „Als Zugang können wir vermelden: Christian Plank (Verletzung-Comeback), Florian Lukschander (ASK Markt Neuhodis), Stefan Gruber (SV Kroisegg), Bernd Sauhammel (ASK Riedlingsdorf) sowie zwei junge Spieler vom Nachwuchs des SC Pinkafeld, Florian Wratinschitsch und David Pfeifenberger. Abgang: David Markovits. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf, unsere Transfers sind erledigt.“

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihr Home-Training in ausreichendem Maße absolviert?

Dorner: „Im Dezember war für vier Wochen ein Heimprogramm angesagt, ab 10. Januar haben wir mit dem Training im Freien begonnen und die Spieler waren in einem optimalen Fitnesszustand.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Frühjahr? Ist der Aufstieg in die 1. Klasse Süd ein Thema? Wer sind die ärgsten Konkurrenten?

Dorner: „Der Aufstieg ist auf allen Fällen ein Thema, aber wir sind nur Außenseiter. Für mich ist die Gemeinde Tobaj der absolute Favorit für den Aufstieg, um den zweiten Platz werden etliche Mannschaften kämpfen, uns inkludiert. Nach den letzten zwei Abbruchsaisonen, in denen wir immer auf einem Aufstiegsplatz gestanden haben, wird es nun Zeit, dass wir dafür belohnt werden. Unsere große, treue Anhängerschar hätte sich den Aufstieg in die 1. Klasse Süd verdient.“