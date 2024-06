UFC Oberschützen präsentiert neuen Trainer für die kommende Saison!

2. Klasse Süd A

Joachim Adorjan ist der neue Trainer des UFC Oberschützen! Er ist kein Unbekannter im Verein, in der Gemeinde Oberschützen und im gesamten Bezirk und führte die Mannschaft in der Saison 2013/2014 zum Meistertitel in der 1. Klasse Süd! In der abgelaufenen Saison nahm der Klub Rang fünf in der 2. Klasse Süd A ein. Am 7. Juni wurde Joachim Adorjan der Mannschaft offiziell vorgestellt und konnte zugleich seine persönlichen Ziele für die kommende Saison präsentieren.

"UFC ist aus früheren Zeiten eine Herzensangelegenheit geworden"

"Ich komme nicht nur aus Spaß zum Verein! Ich will die Mannschaft und den Verein weiterentwickeln! Der UFC ist aus früheren Zeiten eine Herzensangelegenheit geworden und ich würde mich auf ein weiteres Engagement freuen!", wird Adorjan auf der Facebook-Seite des Klubs zitiert. Für die Vereinsführung seien diese Aussagen mehr als wichtig gewesen. "Wir waren sogar begeistert, mit welchem Einsatz Joachim helfen will", heißt es. Es sei dadurch sofort klar gewesen, dass er der neue Mann an der Seitenlinie sein würde. Saisonstart in die Vorbereitung ist am 28. Juni. Mit einem Auswärtsspiel in Burgauberg (13.07.2024), einem Heimspiel in Oberschützen gegen den USC Hochneukirchen (20.07.2024) und einem Heimspiel gegen Lassnitzhöhe (27.07.2024) sind drei Testspiele geplant. Foto: UFC Oberschützen

