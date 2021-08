UFC Oberschützen lässt sich überrumpeln - Wiesfleck feiert Schützenfest

Details Montag, 23. August 2021 23:01

Tore, Tore und nochmal Tore - so lautete das Motto am Wochenende in der 2.Klasse Süd A. Der UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen hat den Start nach der dritten Runde ins neue Fußballjahr nach drei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:8-Niederlage gegen den SC Wiesfleck verdaut werden.

Der UFC Oberschützen geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Sascha Kirnbauer das schnelle 1:0 für Wiesfleck erzielte, der Treffer sorgte für Aufsehen und Staunen im Publikum, der Ball fand spektakulär aus gut und gerne 25 Metern den Weg ins Kreuzeck, da gabs nichts zu halten. Von diesem Start beflügelt machten die Wiesflecker weiter Dampf, Stefan Hettlinger, Lukas Lipp und ein starker Abschluss von Dallos Gabor sorgten nach 25 Minuten bereits dafür, dass die Partie mit 4:0 nach nicht einmal einer halben Stunde quasi entschieden war! Bis zur Pause blieb es dann bei den vier Treffern

Wiesfleck macht ohne Gnade weiter

In der zweiten Halbzeit wurde jegliche Hoffnung der Gäste dann sofort im Keim erstickt, Lukas Lipp sorgte mit dem Treffer zum 5:0 für klare Verhältnisse. Wiesfleck spielte bis zum Ende wirklich gut und konzentriert, erneut der überragende Lukas Lipp per Doppelpack und Fabian Nemejc sorgten am Ende für einen 8:0 Kantersieg, der sogar noch höher hätte ausgehen können! Der SC Wiesfleck beißt sich damit in der Aufstiegszone fest. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Wiesfleck. Der UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen ist hingegen das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Der Gast musste schon 14 Gegentreffer hinnehmen.

"Wir haben gleich nach der Halbzeit nachgellegt, ich denke, dass wir damit sofort gezeigt haben, dass wir heute den Sieg unbedingt wollten", war Wiesflecks Trainer Dorner mit der Vorstellung zufrieden.

Der Beste: Lukas Lipp (Wiesfleck)

2. Klasse Süd A: SC Beschriftungen Zapfel Wiesfleck – UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen, 8:0 (4:0)

4 Sascha Kirnbauer 1:0

15 Stefan Hettlinger 2:0

17 Lukas Lipp 3:0

26 Gabor Endre Dallos 4:0

46 Lukas Lipp 5:0

53 Lukas Lipp 6:0

65 Lukas Lipp 7:0

86 Tobias Linhart 8:0

