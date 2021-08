Riedlingsdorf mit Kantersieg in Mariasdorf!

Details Montag, 30. August 2021 22:58

Viele Tore bekamen die Zuseher der 2.Klasse Süd A am Wochenende zu sehen, der SC Mariasdorf blieb gegen Riedlingsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Riedlingsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Hausherren einen klaren Erfolg.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Mit der Zeit übernahmen die Gäste aber das Kommando, man kam über den Kampf ins Spiel und ging dann nach 25 Minuten auch in Führung, Rene Rechberger nutzte seine Möglichkeit und traf zum 0:1! Bis zur Pause blieb es dann bei dem knappen Ergebnis, nach dem Seitenwechsel sollte es schnell eine Entscheidung in diesem Duell geben.

Riedlingsdorf macht den Sack zu

Denn sofort nach dem Wiederanpfiff zeigte der Schiesdrichter auf den Punkt, Urban Krc ließ sich nicht zweimal bitten und traf trocken zum 0:2, die Entscheidung war dadurch mehr oder weniger bereits gefallen. Die Gäste hatten jedoch nicht genug, erspielten sich gute Möglichkeiten, erneut Urban Krc, Julian Kampusch und der starke Rene Rechberger stellten am Ende klar, dass der Sieg nie in Gefahr war, auch der zwischenzeitliche Treffer von Attila Berta änderte daran nichts mehr. Riedlingsdorf belegt mit zwölf Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Offensiv konnte Riedlingsdorf in der 2. Klasse Süd A kaum jemand das Wasser reichen, was die 15 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

"Wir haben derzeit einen echten Lauf, wo wirklich jeder für den anderen kämpft und läuft. Und das sieht man auch an den Wochenenden", war Riedlingsdorf Trainer Mark Koller mehr als zufrieden.

Die Besten: Pauschallob

2. Klasse Süd A: SC Mariasdorf – Riedlingsdorf, 1:5 (0:1)

24 Rene Rechberger 0:1

46 Urban Krc 0:2

52 Urban Krc 0:3

76 Julian Kampusch 0:4

80 Attila Berta 1:4

85 Rene Rechberger 1:5

