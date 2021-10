SG Redlschlag ist weiter auf Aufstiegskurs

Details Dienstag, 19. Oktober 2021 01:38

Redlschlag bleibt in der 2.Klasse Süd A das Maß aller Dinge! Bei der SG Redlschlag gab es für Wolfau nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Als Favorit rein – als Sieger raus. Redlschlag hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war bereits mit 4:2 zugunsten des Ligaprimus ausgegangen.

Das Heimteam ging durch Marino Slatina in der 32. Minute in Führung. Ernutzte ein schönes ZUspiel von Suljic zur Führung, bereits zuvor hatte Marino Slatina zwei gute Möglichkeiten und war Dreh und Angelpunkt der Offensivbemühungen der Hausherren. Bis zur Pause blieb es nach dem Treffer dann ruhig, im zweiten Durchgang sollten die Hausherren dann das Spiel entscheiden.

Klarer Erfolg am Ende

In der zweiten Halbzeit gab es dann schnell die Vorentscheidung. Peco per wunderschönem Ball af Slatina und dieser überhob den Goalie, ein sehenswerter Treffer! Für Wolfau kam es dann ganz bitter, nach einem Torraub musste Thomas Lukitsch vom Platz, den fälligen Elfer traf Dominik Muth perfekt ins Schhwarze. Den Schlusspunkt setzte dann Elvis Peco nach Huremovic Assist! Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Redlschlag 31 Zähler zu Buche. Als Nächstes steht für die SG EFM Redlschlag eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den SC Mariasdorf. Wolfau empfängt parallel dazu den SC Beschriftungen Zapfel Wiesfleck.

Die Besten: Elvis Peco, Marino Slatina (beide Redlschlag)

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – SV Wolfau, 4:0 (1:0)

32 Marino Slatina 1:0

71 Marino Slatina 2:0

80 Dominik Muth 3:0

86 Elvis Peco 4:0

