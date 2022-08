Huremovic sichert der SG Redlschlag den Auswärtserfolg zum Auftakt

Details Montag, 08. August 2022 18:00

Auftaktsieg für die Redlschlager in der 2.Klasse Süd A! Mariasdorf hat dagegen den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 0:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück, Redlschlag musste in der Vorwoche pausieren, schlug jetzt aber zu.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, doch man kann es vorweg nehmen, die Gäste waren von Beginn weg das bessere Team, einzig und allein die Tore fehlten. Chancen hatte man im ersten Durchgang bereits genug. Horic und Simic scheiterten doch aus besten Positionen, so blieb es beim torlosen Remis zur Pause.

Huremovic als Vater des Sieges

Im zweiten Durchgang dann wieder drückend überlegenene Redlschlager, die Tore waren dann dem Spielertrainer vorbehalten. Semir Huremovic glänzte an diesem Tag und vor allem in der zweiten Halbzeit besonders. Er traf im Doppelpack für die SG Redlschlag (57./88.). Zunächst zog er nach innen und traf sehenswert, danach sorgte er im Konter für den zweiten Treffer. Der Schlusspunkt kam dann gegen Ende, Michael Bauer erzielte vor 90 Zuschauern das 3:0. Für Mariasdorf war es also kein guter Auftakt. Die SG EFM Redlschlag will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem dritten Rang.

"Wir haben das Spiel von Beginn weg eigentlich diktiert, ich kann mich nicht erinnern, dass Mariasdorf eine Torchance gehabt hätte", so Redlschlags Semir Huremovic.

2. Klasse Süd A: SC Mariasdorf – SG EFM Redlschlag, 0:3 (0:0)

90 Michael Bauer 0:3

88 Semir Huremovic 0:2

57 Semir Huremovic 0:1