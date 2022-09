UFC Oberschützen macht Boden gut und siegt mit 2:0

Details Dienstag, 27. September 2022 02:44

Der UFC Oberschützen kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen Mariasdorf. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Oberschützen enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel ebenso war mit 2:0 zugunsten des Gasts geendet.

Lange Zeit konnten die Mariasdorfer das Spiel offen halten, man hatte in der ersten Halbzeit sogar mehr vom Spiel, doch dann wurde es bitter. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Michael Ritter für den UFC "PG-Cars" Oberschützen zur Führung (45.), er traf sehensweet zur Führung. Zur Pause wusste so also der UFC Oberschützen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Oberschützen fährt den Sieg ein

Im zweiten Durchgang dann dominierende Gäste. Adrian Ferenc Pran erhöhte den Vorsprung von Oberschützen nach 68 Minuten auf 2:0, danach hatte man auch genügend Chancen, den Sieg höher ausfallen lassen zu können, doch der Schlussmann der Mariasdorfer erwischte einen unfassbar guten Tag und hielt seinen kasten ansonsten sauber. Am Schluss schlug so der UFC "PG-Cars" Oberschützen den SC Mariasdorf mit 2:0. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition vom UFC Oberschützen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Oberschützen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Mariasdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 09.10.2022, beim SV Kroisegg an. Oberschützen erwartet am Samstag Kroisegg.

"Wir hatten zweite Halbzeit dan die besseren Chancen und auch mehr vom Spiel, weshalb der Sieg in Ordnung geht", so Oberschützens Trainer Szilard Santha.

2. Klasse Süd A: SC Mariasdorf – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 0:2 (0:1)

68 Adrian Ferenc Pran 0:2

45 Michael Ritter 0:1