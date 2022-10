Riedlingsdorf holt Remis – dank Piff

Details Montag, 03. Oktober 2022 14:17

Das Spiel zwischen Riedlingsdorf und Bad Tatzmannsdorf endete 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war Riedlingsdorf mitnichten. Riedlingsdorf kam gegen Bad Tatzmannsdorf zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Bad Tatzmannsdorf letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Luka Grgic brachte den Gast in der 25. Spielminute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Marcel Piff den Ausgleich (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nur eine Minute später erzielte Bad Tatzmannsdorf die 2:1-Führung. In der 70. Minute sicherte Piff seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Riedlingsdorf und Bad Tatzmannsdorf mit einem Unentschieden.

Riedlingsdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Riedlingsdorf, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 23 Zählern führt Bad Tatzmannsdorf das Klassement der 2. Klasse Süd A souverän an. Erfolgsgarant von Bad Tatzmannsdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Bad Tatzmannsdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Bad Tatzmannsdorf sieben Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Bad Tatzmannsdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Riedlingsdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 16.10.2022, bei SG EFM Redlschlag an. Als Nächstes steht Bad Tatzmannsdorf SG Redlschlag gegenüber (Samstag, 15:30 Uhr).

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – Bad Tatzmannsdorf, 2:2 (1:1)

70 Marcel Piff 2:2

47 Patrick Buerger 1:2

30 Marcel Piff 1:1

25 Luka Grgic 0:1