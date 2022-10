Grgic ist dreimal zur Stelle!

Details Montag, 24. Oktober 2022 11:09

Nach 90 Minuten verlor SC Mariasdorf 3:4 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Die Überraschung blieb aus, sodass das Schlusslicht eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Bad Tatzmannsdorf den Gast in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Bad Tatzmannsdorf bereits in Front. Luka Grgic markierte in der fünften Minute die Führung. Milan Réti war es, der in der 15. Minute den Ball im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. Roman Wenzel machte in der 20. Minute das 2:1 des Tabellenprimus perfekt. Grgic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (31.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Matyas Vajda das 2:3 zugunsten von Mariasdorf (41.). Bad Tatzmannsdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.



Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Grgic bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (50.). Das 3:4 von SC Mariasdorf bejubelte Attila Berta (75.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Bad Tatzmannsdorf schließlich einen 4:3-Heimsieg für sich.

Auch in diesem Spiel stellte der Angriff von Bad Tatzmannsdorf noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 45 an. Liga-Bestwert! Bad Tatzmannsdorf weist mit neun Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bad Tatzmannsdorf zeigte bis dato eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: Mariasdorf schoss lediglich zwölf Tore. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC Mariasdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Während Bad Tatzmannsdorf am kommenden Samstag SV Kroisegg empfängt, bekommt es Mariasdorf am selben Tag mit Riedlingsdorf zu tun.

2. Klasse Süd A: Bad Tatzmannsdorf – SC Mariasdorf, 4:3 (3:2)

75 Attila Berta 4:3

50 Luka Grgic 4:2

41 Matyas Vajda 3:2

31 Luka Grgic 3:1

20 Roman Wenzel 2:1

15 Milan Reti 1:1

5 Luka Grgic 1:0