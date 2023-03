Riedlingsdorf feiert ungefährdeten Auswärts-Dreier in Kroisegg

Details Sonntag, 12. März 2023 19:11

SV Kroisegg steckte gegen Riedlingsdorf eine deutliche 0:3-Niederlage ein, als sich die beiden Teams am Sonntag im Rahmen der 16. Runde gegenüberstanden. Riedlingsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Schon im Hinspiel war SV Kroisegg bei der deutlichen 0:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Klare Verhältnisse schon in Hälfte eins

Das Match war anfangs noch ausgeglichen gestartet, verbuchten die erste Großchance gar die Hausherren, die in der 18. Minute einen Elfmeter ungenutzt ließen - 0:0 weiterhin. Dann aber geigten die Gäste auf und schlugen in Minute 28 durch Felix Postmann nicht unverdient zu - 0:1. Unmittelbar vor dem Kabinengang stellte Riedlingsdorf noch die Vorentscheidung her, als Kevin Burjan nach einem blitzsauberen Konter das 0:2 sicherstellte (43.).

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste verwalten und zwangen den Gegner, viel Laufarbeit zu verrichten. Als die Messe bereits gelesen war, stellte Marcel Piff aus einem Konter heraus den 3:0-Entstand sicher (89.).

Insgesamt stehen für die Gastgeber 56 Gegentreffer zu Buche - damit stellt man die Schießbude der Liga. Die Gäste verbessern ihre Bilanz auf sechs Siege, sechs Niederlagen und zwei Unentschieden.

Kroisegg stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei SG EFM Redlschlag vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Riedlingsdorf SV Hochart.

2. Klasse Süd A: SV Kroisegg – Riedlingsdorf, 0:3 (0:2)

89 Marcel Piff 0:3

43 Kevin Burjan 0:2

28 Felix Postmann 0:1

