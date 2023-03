Überraschender Kantersieg von Mariasdorf bei Oberschützen

Details Sonntag, 19. März 2023 08:49

Überraschend deutlich viel die Heimniederlage des UFC Oberschützen gegen Tabellenschlusslicht Mariasdorf aus, siegten die Gäste klar und deutlich mit 3:0 am Samstagnachmittag im Zuge der 17. Runde in der 2. Klasse Süd A. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg von UFC Oberschützen bei SC Mariasdorf geendet.

Grundstein schon vor der Pause

Oberschützen geriet in der 30. Minute durch den Treffer von Attila Farkas ins Hintertreffen. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss Mariasdorf - ebenfalls durch Attila Farkas - einen weiteren Treffer (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der zweiten Halbzeit gelang es in den Gästen über weite Teile überzeugend, die Führung zu verwalten. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Philipp Putz für einen Treffer sorgte (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC Mariasdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen.

Oberschützen hält nun bei fünf Siegen, sechs Niederlagen und drei Unentschieden.

Mit sechs ergatterten Punkten steht Mariasdorf weiterhin auf Tabellenplatz sieben. SC Mariasdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

UFC Oberschützen wird am kommenden Sonntag von SV Kroisegg empfangen. Mariasdorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 02.04.2023 gegen Kroisegg.

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – SC Mariasdorf, 0:3 (0:2)

92 Philipp Putz 0:3

42 Attila Ottó Farkas 0:2

30 Attila Ottó Farkas 0:1

