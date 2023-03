Lucky Punch beschert Leader Redlschlag Dreipunkter über Kroisegg

Details Montag, 20. März 2023 18:12

Eine überraschend knappe Angelegenheit war das Duell des Tabellenführers Redlschlag am Sonntagnachmittag gegen den SV Kroisegg, siegten die Hausherren erst dank eines Treffers in der 89. Minute mit 2:1. Im Hinspiel hatte SG Redlschlag keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Spannung bis zum Schluss

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Daniel Szabo bleib vom Elfmeterpunkt eiskalt und stellte auf 1:0 für den Gastgeber. In der Folge wird ein chancenarmes, ruhiges Match geboten, das hier und da auf beiden Seiten ein paar Tor-Möglichkeiten bietet. Da diese nicht verwertet wurden, blieb es nach 45 Minuten auch bei der Pausenführung des Favoriten.

Nach der Pause aber kommen die Gäste auf und belohnen sich in Person von Emir Horic in der 60. Minute mit dem Ausgleichstreffer - dieser war nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und egalisierte den Spielstand. Dieser Ausgleichstreffer verschaffte Kroisegg sichtlich Aufwind, waren in der Folge sogar Gelegenheiten gegeben, um das Spiel zu drehen. Als alles bereits an die Punkteteilung glaubte, bringt ein weiteres Kopfball-Tor doch noch die Entscheidung: Milan Reti markiert nach einem Eckball den 2:1-Siegtreffer des Tabellenführers Redlschlag, der damit wieder auf drei Zähler gegenüber Bad Tatzmannsdorf davonzieht (bei einem absolvierten Spiel mehr).

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Redlschlag 38 Zähler zu Buche. Mit nur zehn Gegentoren hat SG EFM Redlschlag die beste Defensive der 2. Klasse Süd A. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der SG Redlschlag ungeschlagen ist.

SV Kroisegg belegt mit sieben Punkten den sechsten und sogleich vorletzten Tabellenplatz. 21:58 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine deutliche Sprache im hinteren Tabellendrittel. Kroisegg kassierte hier die dritte Pleite am Stück.

Redlschlag tritt am kommenden Sonntag bei SV Hochart an, Kroisegg empfängt am selben Tag UFC "PG-Cars" Oberschützen.

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – SV Kroisegg, 2:1 (1:0)

88 Milan Reti 2:1

60 Emir Horic 1:1

4 Daniel Szabo 1:0

