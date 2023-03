Riedlingsdorf gewinnt Spitzenspiel bei Bad Tatzmannsdorf

Details Samstag, 25. März 2023 19:36

Zu einem mit Spannung erwarteten Duell zweier Tabellennachbarn kam es im Rahmen der 18. Runde am Samstagnachmittag, als sich der Zweite Bad Tatzmannsdorf gegen Riedlingsdorf auf Rang drei beweisen musste. Am Ende siegten die Gäste im Verfolgerduell und verhinderten, dass sich die Hausherren wieder an die Spitze vorpirschen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Turnaround nach dem Kabinengang

Der ersten Akt wurde summa summarum eher von den Hausherren dominiert, ging die Pausenführung dank des Treffer von Patrick Buerger (24.) folglich auch in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel aber geigten die Gäste auf und durch Julian Kampusch (72.) zum Ausgleichstreffer. In der Schlussphase gelang Riedlingsdorf gar noch der Siegtreffer, der von Rene Rechberger erzielt wurde (80.). Eine gelb/rote Karte gegen Rene Rechberger (82.) hatte keine Auswirkungen mehr auf den Endstand von 1:2.

Bad Tatzmannsdorf belegt mit 35 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 54 Treffern stellt die Heimmannschaft den besten Angriff der 2. Klasse Süd A, jedoch kam dieser gegen Riedlingsdorf nicht voll zum Zug. Insgesamt sammelte Bad Tatzmannsdorf bisher elf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Riedlingsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler, bleibt auf Rang drei.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt Bad Tatzmannsdorf bei SG EFM Redlschlag an. Der nächste Gegner von Riedlingsdorf, welcher in zwei Wochen, am 08.04.2023, empfangen wird, ist SG Redlschlag.

2. Klasse Süd A: Bad Tatzmannsdorf – Riedlingsdorf, 1:2 (1:0)

80 Rene Rechberger 1:2

72 Julian Kampusch 1:1

24 Patrick Buerger 1:0

