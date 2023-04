Spitzenspiel at it's best: Bad Tatzmannsdorf gewinnt dank Torreigen im Hit bei Redlschlag

Details Sonntag, 02. April 2023 08:30

Zum absoluten Topspiel der 19. Runde in der 2. Klasse Süd A versammelten sich die Fußball-Enthusiasten auf der Sportanlage in Redlschlag, um das Duell mit Bad Tatzmannsdorf zu beäugen - standen sich damit der Tabellenführer und der erste Verfolger gegenüber, waren die Gäste vor dem Match nur drei Zähler vom Leader entfernt. Und dieser Rückstand ist nun wett gemacht: Die Gäste gewannen den Schlager nämlich auf fremden Terrain mit 6:3! Im Hinspiel war Bad Tatzmannsdorf bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Comeback von Redlschlag noch vor der Pause

Von Anfang an wird den 70 Zuschauern ein Torfestival geboten, das bereits in Minute zwei seinen Lauf nimmt: Luka Grgic zeigt sich mit einem Kopfball aus kurzer Distanz torgefährlich und stellt auf 0:1. Bereits in Minute 19 legen die Gäste in Person von Emre Salur nach, der vom Elfmeterpunkt draufhaut und die Kugel via Innenstange im Tor unterbringt - 0:2. In Minute 28 gelingt Redlschlag der Anschlusstreffer durch Gellert Ivancsics - der Spielertrainer ist nach einem Eckball am Fünfer zur Stelle und markiert das 1:2. Noch vor dem Seitenwechsel gelingt der Heimelf das Comeback: Nach einem Gestochere in Folge eines Eckballes bewahrt Daniel Szabo den Überblick und trifft zum 2:2-Pausenstand.

Doppelschlag binnen 60 Sekunden

Trotz der verspielten Zwei-Tore-Führung ließen sich die Gäste nicht beirren und schlugen in den Minute 53 und 54 doppelt zu: Zunächst trifft Roman Wenzel nach einer Direktabnahme in Folge eines Standards, kurz darauf ist neuerlich Luka Grgic in Folge einer schönen Flanke von rechts erfolgreich - 2:4. Wieder aber geben sich die Heimischen nicht geschlagen und kommen durch ein Kopfball-Tor von Laszlo Varga in Minute 62 zurück - 3:4. Den bewährten Zwei-Tore-Vorsprung stellt direkt im Gegenzug Dorian Puretic wieder her, der in Minute 64 auf 3:5 stellt. Den Schlusspunkt wiederum setzen neuerlich die Gäste in Person von Daniel Herklotz, der nach einem Eckball seelenalleine einköpfeln kann - 3:6 der Endstand.

Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SG EFM Redlschlag 38 Zähler zu Buche. Die Gäste bessern ihr Konto auf denselben Punktestand auf. Nur zweimal gab sich Bad Tatzmannsdorf bisher geschlagen. Nach Bad Tatzmannsdorf stellt SG Redlschlag mit 48 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Redlschlag tritt am kommenden Samstag bei Riedlingsdorf an, Bad Tatzmannsdorf empfängt am selben Tag UFC "PG-Cars" Oberschützen.

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – Bad Tatzmannsdorf, 3:6 (2:2)

81 Daniel Herklotz 3:6

64 Dorian Puretic 3:5

62 Laszlo Varga 3:4

54 Luka Grgic 2:4

53 Roman Wenzel 2:3

36 Daniel Szabo 2:2

28 Gellert Ivancsics 1:2

19 Emre Salur 0:2

2 Luka Grgic 0:1

