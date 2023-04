Duell der Gegensätze: Leader Bad Tatzmannsdorf ringt Schlusslicht Kroisegg nieder

Details Sonntag, 23. April 2023 19:14

Bad Tatzmannsdorf errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über SV Kroisegg. Bad Tatzmannsdorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Tabellenführer gegen Kroisegg mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Spiel gedreht

Patrick Weghofer brachte den Underdog SV Kroisegg nach 19 Minuten die 1:0-Führung. Zur Pause hatte das Schlusslicht eine hauchdünne Führung inne. In der 47. Minute, also direkt nach dem Seitenwechsel, hatte Bad Tatzmannsdorf den Ausgleich durch Patrick Bürger parat. Dorian Puretic schoss für den Gast in der 65. Minute das zweite Tor. Kroisegg musste den Treffer zum 3:1 hinnehmen (75.), als Tim Bürger für die Vorentscheidung sorgte. Schlussendlich reklamierte Bad Tatzmannsdorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Gastgeber mit 3:1 in die Schranken.

SV Kroisegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 23:62 – das Torverhältnis spricht eine mehr als deutliche Sprache. SV Kroisegg musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kroisegg insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Bad Tatzmannsdorf 44 Zähler zu Buche. 66 Tore – mehr Treffer als Bad Tatzmannsdorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Süd A.

Als Nächstes steht für Kroisegg eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen Riedlingsdorf. Bad Tatzmannsdorf empfängt – ebenfalls am Samstag – SV Hochart.

2. Klasse Süd A: SV Kroisegg – Bad Tatzmannsdorf, 1:3 (1:0)

75 Tim Buerger 1:3

65 Dorian Puretic 1:2

47 Patrick Buerger 1:1

19 Patrick Weghofer 1:0

